Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen hat ab heute eine „knallharte Vollsperrung“ der B 158 in Bad Freienwalde angekündigt. Oberhalb der Waldstadt in Höhe des Ortseingangsschildes sollen Blockaden errichtet werden, die den Durchgangsverkehr konsequent aussperren. Anwohner in Bad Freienwalde bis zur Waldstadt können dagegen durch die Baustelle fahren.

Sollten Bewohner dieses Stadtviertels ständig hin- und herfahren, will der Landesbetrieb die Blockade unterhalb der Waldstadt dorthin versetzen, wo sie bisher war. Der Landesbetrieb begründet die Vollsperrung mit den Erfahrungen der vergangenen Monate. Er will ungestört die Baustelle fortsetzen und den Fertigstellungstermin zum Jahresende halten.