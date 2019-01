Dieb verliert nach Gerangel seine Beute

Tilman Trebs

Neuruppin (MOZ) Dosenbier und Fleisch im Wert von 130 Euro hat ein Ladendieb am Sonnabend in einem Einkaufsmarkt an der Neuruppiner Trenckmannstraße gestohlen. Auf der Flucht verlor er aber seine Beute.

Nach Angaben der Polizei vom Montag war der etwa 40 bis 45 Jahre alte Mann mit einer Tasche an der Kasse vorbei gelaufen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und versuchte, den Dieb aufzuhalten. Der zog aber kräftig an der Tasche. Schließlich riss der Tragegurt. Der Mann flüchtete ohne Beute aus dem Geschäft.

Nun sucht ihn die Polizei. Der Verdächtige ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er war am Sonnabend mit einer grauen Weste und einer grauen Wollmütze bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.