Wachablösung durch Empor-Fußballer

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Der FC Borussia Brandenburg setzte am vergangenen Sonnabend mit seinem Mitternachtsturnier wieder einmal den ersten sportlichen Höhepunkt in der Stadt Brandenburg an der Havel. Bei der zwölften Auflage des Hallenfußballturniers war die Halle am Wiesenweg erneut bis zum letzten Platz gefüllt.

Neues gab es aber aus dem sportlichen Bereich zu vermelden. Der Vorjahressieger, die Raketen, wurden entthront, die neuen „Hallenkönige“ stellt der SV Empor Schenkenberg. Zweimal standen sich beide Mannschaften an diesem Abend gegenüber, mit jeweils verschiedenem Ausgang. Die beiden Teams bestritten auch das Auftaktmatch, wo sich schon andeutete, dass sie beim Ausgang des Turniers mitreden werden. Lange Zeit führten die Schenkenberger mit 2:0, weil der Titelverteidiger immer wieder an Empor-Torhüter Jan Liebener beziehungsweise an der Torumrandung scheiterte. Erst in der Schlussphase konnte der Favorit die Partie noch drehen, siegte mit 4:2. Letztendlich setzten sich beide Mannschaften souverän in ihrer Gruppe durch.

In der anderen Staffel waren es der SV Roskow und der FC Stahl Brandenburg. Die beiden Teams kamen nicht an die spielerische Klasse der beiden anderen Staffelersten heran, machten aber aus ihren Mitteln das Beste. Die Roskower Fußballer konnten sich zudem auf ihren Anhang verlassen, der das „Fan-Kräftemessen“ eindeutig für sich entschied.

Doch im Halbfinale gegen die Raketen konnten die Fans den Qualitätsunterschied nicht ausgleichen, die favorisierte Mannschaft um die Görisch-Brüder gewann deutlich mit 7:1.

Im anderen Semifinale zwischen Schenkenberg und dem FC Stahl ging es wesentlich spannender zu. Beide Reihen begegneten sich auf Augenhöhe, doch die Empor-Kicker waren ein bisschen effektiver und siegten mit 2:1.

Im kleinen Finale spielten die Stahl-Fußballer und die Roskower mit offenem Visier, boten den Zuschauern reichlich Tore. Dank ihres 5:3-Erfolgs wurden die Brandenburger Dritter.

Das mit Spannung erwartete Finale zwischen den Raketen und Empor Schenkenberg sollte die Besucher nicht enttäuschen. Zunächst war es eine Kopie des Gruppenspiels. Die Empor-Truppe legte ein 2:0 vor, was die Raketen im Spielverlauf wieder egalisierten. Doch diesmal blieb es beim 2:2 bis zum Schlusspfiff. Im Neunmeterschießen bewiesen die Schenkenberger aber die besseren Nerven und sicherten sich den Hallentitel.

Dass die spielstärksten Teams das Endspiel bestritten zeigte sich auch bei der Auszeichnung der besten Spieler. Die Trainer bestimmten den Schenkenberger Rico Schilling zum besten Spieler des Turniers und seinen Teamkollegen Jan Liebener zum besten Torwart. Die Torjägerkrone verdiente sich René Görisch mit acht Treffern.

Die drei Erstplatzierten konnten sich über Pokale, Siegprämien und Freikarten für den Wenzlower Winterumtrunk freuen. (ter)