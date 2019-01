Wölfe reißen 15 Tiere in einem Gehege

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wölfe haben innerhalb einer Woche bei drei Angriffen 15 Tiere in einem Gehege in Ostprignitz-Ruppin gerissen, in dem Rot- und Damwild sowie Mufflons leben. Die an den Kadavern hinterlassenen Spuren und Zahnabdrücke sprechen für Wölfe.

Wegen der großen Menge Fleisch, die von dem gerissen Wild abgefressen wurde, geht ein Experte davon aus, dass es sich bei den Angreifern wenigstens um zwei Wölfe gehandelt haben muss. Der Eigentümer sorgt sich nun um den Rest seines Rudels.