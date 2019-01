30 Millionen Euro Bedarf für Straßenbau

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Die Industriestadt an der Unteren Havel, Premnitz, hat dank ihrer Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren einige Meter an Gemeindestraßen ausbauen können. Doch erscheint dies gerade mal wie der sprichwörtliche Tropfen auf dem heißen Stein. 80 Kilometer Gemeindestraßen befinden sich nach Aussagen des Bürgermeisters, Ralf Tebling (SPD), in Baulast der Kommune.

„50 Prozent davon weisen noch erhebliche Mängel auf“, so Tebling. 30 Prozent erfordern Instandsetzungsmaßnahmen. Nicht zu vergessen: „Die ersten Straßen, die in den 90er Jahren gebaut wurden, sind nunmehr nach fast 30 Jahren betriebswirtschaftlich abgeschrieben.“ Seit 1992, in 26 Jahren, sind 21 Straßenkilometer ausgebaut, hinzu kommen 11 Kilometer an Industriestraßen und vier Kilometer, die durch Investoren erschlossen wurden. Dafür wurden 14 Millionen Euro aufgewendet und 5 Millionen durch Anliegerbeiträge wieder eingespielt.

Im zurückliegenden November konnten die Arbeiten an der letzten Straßenbaumaßnahme abgeschlossen werden. Für das kommende Jahr möchte die Stadt die Sanierung von drei Straßen in der Mühlensiedlung in Angriff nehmen. Das betrifft den Akazienweg, den Heideweg und den Eichenweg. Damit sei die Stadt, so Tebling, mit Straßenbaumaßnahmen in der Siedlung rum. Für den Eichenweg sollen 150.000 Euro investiert werden, für den Akazienweg 100.000 Euro und für den Heideweg sind ebenfalls 150.000 Euro im Haushalt eingeschrieben. Beiträge der Anlieger sollen erst 2020 fällig werden. Die Stadt rechnet damit, für alle drei Maßnahmen Beiträge in Höhe von 180.000 Euro einnehmen zu können. „Dieses Geld fließt natürlich in die städtische Infrastruktur zurück“, verweist der Bürgermeister in seinem Bericht zum Thema.

Die drei Straßen in der Siedlung sollen noch in diesem Jahr fertig gestellt werden. Dazu werden die Ausschreibungen von den Verwaltungsmitarbeitern vorbereitet. Im vergangenen Jahr konnten die Anwohner des Akazien-, Eichen- und Heidewegs bereits die Pläne einsehen. Nacheinander sollen die Straßen saniert werden. Neue Leitungen für Wasser und Abwasser wird der zuständige Verband ebenfalls verlegen lassen. „Die Arbeiten durch den Wasser- und Abwasserverband Rathenow werden wohl früher beginnen, damit die gesamt Maßnahme schneller vonstatten geht“, sagt Bauamtsleiterin Carola Kapitza. Sie geht davon aus, dass die Arbeiten zum Straßenbau an die Unternehmen im April erfolgen und die Arbeiten im Anschluss beginnen werden.

Die drei Anwohnerstraßen werden, ähnlich wie der Rosenweg, gepflastert. Auf der Mischverkehrsfläche bewegen sich Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger ohne Borde und Abgrenzungen. Rechts und links der Verkehrsfläche sollen Grünflächen entstehen.

Für die kommenden Jahre hat die Stadt bereits die Planung und Umsetzung weiterer Straßensanierungen in die Prioritätenliste aufgenommen. Planungen für einen ersten Bauabschnitt der Bahnhofsstraße erfolgen noch in diesem Jahr - die Umsetzung ist für das Jahr 2021 avisiert. Im gleichen Jahr soll auch die Uferstraße in Angriff genommen werden. Straßenbau-Maßnahmen für die Finanzpläne 2020 bis 2023 sind weiterhin die Ringstraße in Mögelin, die Straßen Am Fenn und Am Dachsberg sowie die Karl-Marx-Straße.

„Mittelfristig planen wir mit jährlich 140.000 Euro an Einnahmen aus Beiträgen“, so Tebling. Diese Gelder fließen in die Finanzierung bevorstehender Infrastrukturmaßnahmen wieder ein. Den Finanzbedarf für die noch nicht erschlossenen Straßen und Erneuerung von Straßen beziffert die Premnitzer Verwaltung mit rund 30 Millionen Euro.