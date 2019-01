Sternsinger sammeln Spenden

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In den Dienst der katholischen Sternsingeraktion stellen sich Mädchen und Jungen der evangelischen Kirchengemeinden. Christenlehrekinder aus Mildenberg, Zabelsdorf und Klein-Mutz werden sich noch in dieser Woche auf den Weg machen, um Spenden für die Aktion „Dreikönigssingen 2019“ zu sammeln. Koordiniert wird ihr Einsatz von der Katechetin Angelika Potrawiak. Begleitet werden die Kinder von Erwachsenen aus den jeweiligen Kirchengemeinde. Wenn es das Wetter zulässt und es nicht gerade in Strömen regnet, werden die Sternsinger am Donnerstag, 10. Januar, um 15.30 Uhr in Klein-Mutz von Haus zu Haus ziehen. Kommende Woche Dienstag werden die Sternsinger dann in Mildenberg erwartet. Eigentlich sollte es eine ökumenische Aktion werden. Doch aus Mangel an katholischen Kinder werden sich wohl nur die evangelischen auf den Weg machen. Die Sternsinger der katholischen Ortsgemeinde „Maria Himmelfahrt“ Zehdenick und der katholischen Pfarrei Herz-Jesu werden zwar im Januar auch unterwegs sein, aber nur auf Bestellung. Wer besucht werden möchte, kann sich in die Listen eintragen, die in den Kirchen ausliegen. „Bitte öffnen Sie Ihre Tür, Ihr Herz und Ihren Geldbeutel. Die Kinder danken es Ihnen mit ihrem Segensspruch an der Tür“, appelliert die evangelische Kirchengemeinde Mildenberg.

Die 61. Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Jahresmotto „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Vor allem soll dieses Mal auf Kinder mit Behinderung aufmerksam gemacht werden.

Die Sternsinger seien Segensbringer und Botschafter dafür, dass alle zusammengehörten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim traditionellen Empfang von Sternsingern.

Es sei sehr wichtig, Menschen mit Behinderung einzubeziehen. Viele Kinder mit Behinderungen könnten viel mehr machen, wenn man ihnen mehr helfen würde. „Die meisten Menschen mit Behinderungen leben in Entwicklungsländern“, so die Kanzlerin. Dort würden sie ausgegrenzt. Deswegen sei es ganz wichtig, diese Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.(ris)