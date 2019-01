Polizei geht von Brandstiftung aus

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) „Vorsätzliche Brandstiftung“ ist nach Überzeugung der Polizei die Ursache für das verheerende Feuer im Haus Bahnhofstraße 8 in Fürstenberg, das am Sonntagabend ausbrach.

Undine Wunderlich, Leiterin des Ordnungsamtes in der Fürstenberger Stadtverwaltung, bestätigte am Montag auf Nachfrage, dass das Feuer gegen 21 Uhr ausbrach. An der Löschaktion, die bis etwa 3 Uhr andauerte, waren sämtliche Fürstenberger Feuerwehren beteiligt – außerdem die Lychener Einsatzkräfte. Das Gebäude ist nach informationen der Polizei nicht mehr nutzbar.

Ilona Friedrich, Chefin der Pflegedienst-Firma Senio-Vital, die das gesamte Mehrfamilienhaus für eine Nutzung kürzlich sanierte, dankte den Einsatzkräften der Feuerwehr für ihren hervorragenden Einsatz. Zugleich sprach sie von einem herben Rückschlag. Der entstandene Sachschaden werde zwar auf rund 200 000 Euro geschätzt. Aber er könne auch höher ausfallen. Friedrich bestätigte, dass am Montag die Brandermittler ihre Arbeit erledigten. „Uns wird der Brand etwa um sechs Monate bei der Verwirklichung unseres Vorhabens zurückwerfen“, sagte Friedrich. Geplant ist, Tagespflege und Verwaltung in dem Haus unterzubringen.