Zusätzliche Stellen fürs Rathaus gestrichen

Roland Becker

Velten (MOZ) Es geschieht nicht häufig, dass die SPD Vorschläge von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) ablehnt. In 2019 muss die Rathaus-Chefin allerdings auf einiges verzichten. Ihre eigene Partei machte ihr im Stadtparlament gleich mehrere Striche durch die Rechnung.

In diesem Jahr wollte die Bürgermeisterin zwei Stellen ausschreiben: eine für Wirtschaftsförderung und Bürgerhaushalt sowie eine fürs Stadtmarketing. Der Zählgemeinschaft aus den Fraktionen SPD, CDU und Linke ist das zu viel. Als kurz vor Weihnachten der Haushalt 2019 beschlossen wurde, beantragten die Fraktionen, jeweils nur eine halbe Stelle zu schaffen. Die Verwaltung gab daraufhin zu bedenken, viele Aufgaben nicht mehr erfüllen zu können. Die Aktivitäten in sozialen Netzwerken und fürs Velten-Journal als stadteigenes Informationsmedium müssten eingeschränkt werden. Was noch schwerer wiegen könnte: In der Wirtschaftsförderung könnte „die intensive Begleitung von Ansiedlungsvorhaben nicht erfüllt werden“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Bei der Abstimmung über den Antrag der Zählgemeinschaft kam es zu einem seltenen Ergebnis: Mit der Bürgermeisterin gemeinsam lehnte fast die gesamte Opposition die Änderung ab. Dennoch wurde die Mehrheit um eine Stimme verfehlt. Laut Rathaussprecherin Ivonne Pelz wurde jetzt eine Stelle für Wirtschaftsförderung und Bürgerhaushalt ausgeschrieben. Dass damit vom Beschluss abgewichen wird, begründete Pelz damit, dass „über den Inhalt von Stellen die Bürgermeisterin entscheidet“.

Eine Niederlage erlebte die Bürgermeisterin zudem mit ihrem Begehren, zwei Millionen Euro in den Ankauf der Alba-Fläche zu investieren. Auch hier fand Hübner viele Unterstützer bei der Opposition, ohne aber eine Mehrheit zustande zu bekommen. „Wenn wir die Reaktivierung dieser Fläche beginnen, reden wir nicht über zwei Millionen Euro“, warnte Andreas Noack (SPD). Um das Areal samt Straßenbau und eventuell zu beseitigender Kontaminierungen zu entwickeln, „sind wir bei Kosten wie beim Bau des Businessparks I und II“, argumentierte er. Dem hielt Pro Veltens Fraktionschef Marcel Siegert entgegen: „Den Ankauf halte ich für wichtig. Die Flächen bieten seit Jahrzehnten einen Zustand, dass der Anblick nicht zu ertragen ist.“ Recherchen dieser Zeitung hatten Ende 2018 ergeben, dass Alba entgegen Hübners Darstellung das Grundstück gar nicht auf den Markt bringen will. Vor den Abgeordneten wiederholte sie jedoch: „Der Wunsch des Verkaufs steht im Raum.“ Für die Stadtentwicklung handele es sich um ein Schlüsselgrundstück.

Auf Antrag von Pro Velten muss die Bürgermeisterin auch auf die gewünschten neuen Möbel für den Besprechungsraum des Rathauses verzichten. Siegert hat jüngst die Sitzprobe gemacht: „Ich fand nicht, dass die Stühle ausgetauscht werden müssen.“ Das sah eine Mehrheit der Abgeordneten ebenso und strich die 17 000 Euro.

Was es zudem 2019 in Velten nicht geben wird, sind verkaufsoffene Sonntage. Die Stadtverwaltung hatte zwei davon vorgeschlagen: zum Hafenfest am 19. Mai und zum Weihnachtsmarkt des Ofenmuseums am 15. Dezember. Eine knappe Mehrheit lehnte den Vorschlag ab. (rol)