Gojko Mitic kommt an den Boddensee

Heike Weißapfel

Birkenwerder (MOZ) Er hat durchaus nicht nur Indianerhäuptlinge verkörpert, aber für solche Rollen wurde er berühmt: Gojko Mitic. „Chefindianer der DEFA“ und „Winnetou des Ostens“ wird der Schauspieler und Regisseur genannt. Generationen von Fernsehzuschauern hat er begeistert. Da bekannt war, dass er auch in Hauptrollen die meisten Stunts selbst ausführte, wirkte seine Darstellung stets besonders authentisch.

Darüber, und über vieles andere aus seinem Leben und Filmschaffen, kann Gojko Mitic mitreißend erzählen. Mit seinen „Filmgeschichte(n)“ ist der Wahl-Berliner gemeinsam mit Kai Suttner als Stichwortgeber bereits aufgetreten. Nun ist Mitic am Sonnabend, 19. Januar, mit Suttner im Gespräch, zu Gast im „Restaurant Boddensee“ in Birkenwerder.

Gojko Mitic wurde 1940 im heutigen Serbien geboren. Als Sportstudent in Belgrad knüpfte er Kontakte zum Film und bekam erste kurze Auftritte, so beispielsweise in dem 1963 von Artur Brauner produzierten Karl-May-Film „Old Shatterhand“. Dann interessierte sich auch die DDR-Filmgesellschaft DEFA für ihn, die im damaligen Jugoslawien Indianerfilme drehte, wie bei „wikipedia“ nachzulesen ist. Der Häuptling Tokei-ihto in „Die Söhne der großen Bärin“ war seine erste große Rolle. Sie machte Mitic in der DDR sofort populär. Mitic versuchte sich auch als Sänger, und in den 1980er-Jahren führte er bei fünf Filmen der Kinderserie „Jan und Tini“ Regie.

Als Winnetou feierte Gojko Mitic ebenfalls riesige Erfolge, und zwar nicht im Film, sondern auf der Bühne der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Er übernahm die Rolle als Nachfolger des ebenfalls berühmten Winnetou-Darstellers Pierre Brice. 1 024-Mal gab er in 15 Spielzeiten den Apachen-Häuptling und kehrte später sogar noch einmal als dessen Vater Intschu tschuna an die Bad Segeberger Spielstätte zurück.(hw)

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr im Restaurant an der Brieseallee 20. Der Eintritt beträgt 17 Euro im Vorverkauf und 21 Euro an der Abendkasse, wenn es dann noch Karten gibt – denn gut die Hälfte der Plätze sei schon vergeben, wie Mitarbeiterin Petra Naumann sagt. Bestellungen sind unter 03303 599944 möglich.