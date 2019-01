Begrüßungspaket für Babys

Volkmar Ernst

Glambeck (MOZ) In Glambeck bringt der Storch nicht nur die Babys. Er ist es auch, der die neuen Erdenbürger als Maskottchen begrüßt. Eine nette Geste, die sich die Mitglieder des Ortes ausgedacht haben und die bei den jungen Eltern gut ankommt, wie Ortsvorsteherin Hilde Peltzer-Blase weiß.

Klar, dass auch in diesem Fall wieder Rüpelstorch „Ronny“ seinen Anteil am Geschehen hat. Schließlich ist es ihm zu verdanken, dass das kleine Glambeck vor gut drei Jahren bundesweit in die Schlagzeilen geriet. Damals waren es die Beißattacken von Ronny, der auf sein Spiegelbild in den Fenstern der Häuser oder den blankpolierten Autotüren einhackte. Inzwischen ist es um Ronny zwar etwas ruhiger geworden, aber er ist immer noch da beziehungsweise kehrt immer wieder nach Glambeck zurück.

Doch ohne die Fantasie von Christina Burchardt würde es das Glambecker Baby-Begrüßungspakt nicht geben. Die 58-Jährige strickt nicht nur gern, sie hat vor allem Spaß daran, Tiere aus den Wollfäden entstehen zu lassen. Auf die Idee haben die Glambeckerin ihre vier Enkelkinder gebracht. Die sind zwischen drei und neun Jahren alt und haben inzwischen jeweils einen eigenen Zoo zu Hause – mit Ponys, Elefanten und sogar Dinosauriern. Die Tiere zeigte Christine Burchardt unter anderem Ilse Brozska, Renate Prehm und Christel Kraatz, die ebenfalls gern Nadeln und Wolle in die Hände nehmen, um daraus die unterschiedlichsten Stricksachen entstehen zu lassen. Bereits seit Jahren stricken sie gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg (CBL) Babyschuhe, Mützen, Schals und Lätzchen für eine Krankenkasse. Die Kasse stellt die Wolle bereit, die Frauen fertigen daraus die Kindersachen, die später als kleine Begrüßungsgeschenke an die werdenden Eltern verschenkt werden.

All diese Aktivitäten gipfelten schließlich in der Anfrage der Mitglieder des Ortsbeirates an die Strickfrauen, ob sie ein solches Baby-Begrüßungspaket auch für die Glambecker Neugeborenen zusammenstellen könnten. Kein Problem! Passend zum Thema und Ort schlug Christina Burchardt vor, als Zugabe zu den Babysachen noch einen Strickstorch als Kuscheltier zu setzen.