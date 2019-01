Liste ohne den Norden

Potsdam (MOZ) Noch im Herbst druckste AfD-Chef Kalbitz herum, warum er sich in Chemnitz mit Pegida-Aktivisten ablichten ließ. Offiziell galt damals wie heute eine verordnete Distanz zu den von Rechtsextremen durchsetzten Initiativen.

Daran gehalten man sich vor allem in der Lausitz nie. Auf der Listenaufstellung am Wochenende gehörte es regelrecht zum guten Ton, die Nähe zu Pegida oder „Zukunft Heimat“ zu betonen. Mit der Wahl von Christoph Berndt ins Spitzenteam des Wahlkampfes ist der Schulterschluss endgültig vollzogen. Dass die Partei jetzt eher in den Fokus des Verfassungsschutzes rücken könnte, spielt keine Rolle mehr.

Bei der Listenaufstellung wurde so viel Kraft darauf verwendet, die genehmen Kandidaten auszufiltern, dass ganze Regionen hinten runtergefallen sind. Künftig wird man wohl weiter von abgehängten Regionen sprechen, auch wenn die AfD im Landtag sie nur noch vom Hörensagen kennt.