Als Briefe schreiben üblich war

Wolfgang Balzer

Paretz „Wir sind durch den Dienstboteneingang hereingekommen“, merkte Schlossführerin Dörte Gussmann am Sonntagnachmittag im Vestibül des Paretzer Schlosses zu Beginn einer ganz speziellen Familienführung an. Nicht die große Staatspolitik des preußischen Königspaares Friedrich Wilhelms III. und seiner Gemahlin Königin Luise und auch nicht die Erklärungen der wertvollen Gemälde standen im Mittelpunkt, sondern vielmehr, wie sich das Königspaar hier die Zeit vertrieb, was gegessen wurde und welche Spiele die Königskinder so spielten. Also, wie die Königsfamilie vor rund 200 Jahren in Paretz den Alltag verbrachte.

Das höfische Zeremoniell sei hier, weitab vom Prunk der preußischen Residenzstadt Berlin, gelockerter gewesen, erzählte Dörte Gussmann. Schließlich sei Paretz ab 1797 zu einer preußischen Sommerresidenz ausgebaut worden. Da ging es eben eher bürgerlich zu. Und so errieten die Kinder die auf Gemälden festgehaltenen Spiele wie „Blinde Kuh“ oder „Verkleiden“ für improvisierte kindliche Theaterspiele. Sie wussten aber auch sehr genau, was es vor 200 Jahren nicht gab, so Fernseher, Autos, keinen Strom, keine Kühlschränke, ebenso wenig Handys und Telefon. Man schrieb Briefe. Königin Luise besonders viele. Sie füllen ein dickes Buch, wie die Schlossführerin eines zeigte.

Langweilig wurde es den jungen Schlossbesuchern und ihren Eltern oder Großeltern nicht. Im Arbeitszimmer des Königs war das damals verwendete Papier zu bestaunen. „Aus Pflanzen“ sei es hergestellt worden, meinte einer der Jüngsten. Dass es aus Lumpen hergestellt wurde und Lumpensammler ein ehrwürdiger Beruf war, erstaunte dann doch. Ebenso, dass der Kronprinz, wie auf einem Gemälde festgehalten, zum zehnten Geburtstag die Uniform, aber auch ein preußisches Goldstück, ein Lottospiel und einen Atlas geschenkt bekam. Dazu wurden auch noch die Haare in das damals übliche grau gepudert.

„Super, wie die Kinder in die Führung einbezogen werden“, meinte Frank Roffeis beim Übergang zum nächsten Raum, dem Gesellschaftssaal. Dass hier Besucher empfangen wurden, Tee getrunken und getanzt wurde, konnten sich die Kinder schon vorstellen, aber dass hier auch Federball gespielt wurde, verwunderte dann doch – ebenso wie die sehr detaillierte Speisekarte des Königspaares. Nach der Brühe gab es Pastete von Rebhühnern, Wurst, Frikassee, Pflaumenküchlein und vieles mehr.

Einen weiteren Höhepunkt erlebten die Besucher am Ende der gut einstündigen Familienführung. In der Kutschen- und Sänftenausstellung in der Remise des Schlosses gab es unter anderem die restaurierte und damals von acht Pferden gezogene Staatskarosse ebenso zu bewundern wie die Kinderkutsche, die entsprechend ihrer Größe von Ponys gezogen wurde. „Tolle Führung, alles wurde kindgerecht erklärt und die Kinder sind ständig einbezogen worden“, lobte dann auch Stephanie Pfitzner, die erst seit kurzer Zeit in Paretz wohnt. Familien haben am 3. Februar und auch noch einmal im März die Gelegenheit, an dieser speziellen Familienführung teilzunehmen. Um Anmeldung wird gebeten.