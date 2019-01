Politik pocht auf Details zum Umzug des Museumsdepots

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Stadtpolitik macht Druck, was den Umzug des Museumsdepots betrifft. Auf gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und CDU haben Eberswaldes Volksvertreter mit klarer Mehrheit beschlossen, bei der Rathausspitze gleich zwei konzeptionelle Papiere in Auftrag zu geben. Bereits im April sollen demnach im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport ein zeitlich gegliederter Ablaufplan für die Ertüchtigung des neuen Magazins und eine qualifizierte Beschreibung aller Arbeitsschritte vorgelegt werden, die nötig sind, die Sammlungsgegenstände aus dem alten in das neue Depot umzusetzen. Gefordert werden dabei auch Aussagen dazu, wie das Mammut-Vorhaben personell abzusichern und zu finanzieren ist.

„Nach derzeitigen Aussagen sollen die Arbeiten zum Umzug der Sammlung etwa drei Jahre dauern“, betont Karen Oehler, die der bündnisgrünen Fraktion im Stadtparlament vorsteht. Die Kommunalpolitik brauche Klarheit und Transparenz, um den Prozess angemessen begleiten zu können. Dies um so mehr, weil die aktuelle Wahlperiode zu Ende gehe und im Mai eine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt werde, der die Vorgeschichte weniger vertraut sei.

Mit öffentlichen Informationen zu Details des Umzugs hält sich die Rathausspitze zurück – nicht zuletzt, weil es Mitte Januar vorigen Jahres im ehemaligen Klimastall des Institutes für Tierhygiene, dem Noch-Standort des Depots, einen Einbruch gegeben hatte, bei dem wertvolle Gemälde und weitere Kunstgegenstände entwendet worden waren. Zuletzt hatte es öffentlich nur geheißen, dass der Umzug noch 2018 begonnen werde und schrittweise erfolge.

Etwa 10 000 Objekte müssen von Nordend in das ehemalige Russenmagazin an der Saarstraße 10 in Ostend gebracht werden, das als neuer Standort des Depots von der Rathausspitze auserkoren und von der Stadtpolitik nach längerem Hin und Her bestätigt worden war. Der Umzug dürfte nicht verzögert werden, hatte es immer wieder geheißen – mit Verweis darauf, dass die Sammlungsstücke in Nordend Schädlingsbefall, Feuchtigkeit und Schimmel ausgesetzt seien. Das Museumspersonal darf das Depot daher auch nur in Schutzanzügen und mit Atemschutz betreten.

Das ehemalige Russenmagazin, das sich im Eigentum der Stadt Eberswalde befindet, war zuletzt von einem Möbelhändler genutzt worden, der zunächst am Standort festhielt und dann überraschend doch seinen Pachtvertrag kündigte.

Seither unterstützt eine deutliche Mehrheit der Stadtverordneten das Ansinnen, mit dem Museumsdepot nach Ostend zu ziehen und dafür die einstige Gewerbe-Immobilie zu ertüchtigen. Die Politik fordert aber, über jeden dafür nötigen Schritt informiert zu werden.