Mit dem Fuß ständig auf dem Gaspedal

Berlin (MOZ) Tempo, Tempo, Tempo. Das ist das Motto von Gesundheitsminister Jens Spahn. Seit zehn Monaten quasi täglich eine neue Idee, die Gesetz werden soll: Patienten sollen schneller Termine bekommen, Krankenhäuser mehr Pflegekräfte einstellen, Physiotherapeuten mehr verdienen, Arzneimittel besser überwacht werden, Hebammen studieren. Und vor allem soll endlich die Digitalisierung Einzug halten; mit einer elektronischen Patientenakte, mit Apps, E-Rezept und Videosprechstunden.

Einem Gesundheitssystem, in dem am Tag eine Milliarde Euro ausgegeben wird und in dem Veränderungen lange im Schneckentempo vorankamen, will Spahn Beine machen. Um Vertrauen in der Bevölkerung zurückzugewinnen. Und um als Kümmerer zu gelten – und nicht mehr nur als konservativer Provokateur. Denn Spahn hat ja trotz des dritten Platzes bei der Wahl zum CDU-Vorsitz noch viel vor in seiner Karriere.

Immer dann, wenn öffentlichkeitswirksam ein Problem auftaucht – siehe die Medikamentenskandale –, wird blitzartig darauf reagiert. Immer wieder sorgen seine Vorstellungen sogar in den Regierungsfraktionen für Erstaunen oder Protest, bei Betroffenen sowieso. Spahn legt sich gern mit Akteuren an. Etwa mit den Ärzten. Denen verordnet er fünf Sprechstunden pro Woche mehr. Dafür bekommen Mediziner, die zusätzlich Patienten aufnehmen, mehr Geld. Die Apotheker ließ er abblitzen mit ihrer Forderung, den Versand rezeptpflichtiger Medikamente durch ausländische Online-Apotheken zu verbieten. Versüßt wird das mit einem Geldgeschenk.

Doch das Tempo fordert Tribut. Eine spät in ein Gesetz gepackte Klausel hatte zu einer Klageflut von Krankenkassen geführt. Spahn musste das mühsam entschärfen. Die Psychotherapeuten brachte er mit der Idee auf, dass Patienten erst begutachtet werden sollen, wie dringlich eine Behandlung ist. Auch die SPD protestiert.

Eines hat Spahn unzweifelhaft geschafft: über Gesundheit, über Pflege wird diskutiert wie lange nicht. Und in Sachen Digitalisierung oder Pflege besteht guter Grund zu der Annahme, dass es in absehbarer Zeit endlich zu Verbesserungen kommt. Aber Spahn will möglichst viel möglichst schnell verändern. So ist eine Menge mit der heißen Nadel gestrickt. Wie viel davon auf Dauer hält, muss sich noch zeigen.