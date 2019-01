Straßenreinigung war 2017 nicht kostendeckend

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Aufwendungen für die Straßenreinigung und der Winterdienst in Eisenhüttenstadt waren im Jahr 2017 höher, als die Gebühreneinnahmen. Das ergibt sich aus einem Bericht, den die Stadtverwaltung jüngst vorgelegt hat. Ob die Gebühren deshalb steigen müssen, entscheidet sich erst, wenn die nächste Satzung erstellt wird.

Demnach sind 2017 umlagefähige Gesamtkosten in Höhe von rund 507 000 Euro entstanden. Dem stehen aber nur Einnahmen aus Gebühren in Höhe von 488 000 Euro gegenüber. Es bleibt ein Minus von rund 18 000 Euro. Da Gebühren kostendeckend kalkuliert werden müssen, wird solch ein Minus in der nächsten Kalkulation der Reinigungsgebühren mit verrechnet. Eine Neukalkulation steht in der Regel alle zwei Jahre an und dürfte in diesem Jahr erfolgen, so dass 2020 neue Gebühren in Kraft treten können.

Die tatsächlichen Kosten für die Straßenreinigung, die von der Stadtwirtschaft erbracht wird, sind sogar noch höher. Demnach sind Kosten in Höhe von 682 000 Euro angefallen. Auch in diesem Fall war mit weniger Kosten gerechnet worden, nämlich mit 655 000 Euro, dem Durchschnittswert der Vorjahre.

Den größten Posten in der Abrechnung nimmt die Winterwartung ein, die immerhin mit 230 000 Euro zu Buche schlägt. Darin enthalten sind nicht nur die Fahrzeuge und das Personal sondern auch anteilig ein Geschäftsaufwand der Stadtwirtschaft. Unabhängig, wie stark der Winter ausfällt, werden Vorhaltungskosten in Höhe von 169 000 Euro gezahlt. Beim Winterdienst hat sich auch die größte Abweichung ergeben. Demnach wurde im Gegensatz zum Planansatz Mehraufwendungen in Höhe von knapp 50 000 Euro veranschlagt. Die Summe relativiert sich allerdings sehr schnell, weil die Personal- und Fahrzeugkosten aus der manuellen Winterwartung für Geh- und Radwege der maschinellen Winterwartung zugeschlagen wurden.

Der zweit größte Posten ist die in der Straßenreinigungssatzung festgelegte Reinigung von Fahrbahnen in Eisenhüttenstadt. Dafür sind im Jahr 2017 Kosten in Höhe von 207 000 Euro angefallen. Sowohl beim Winterdienst als auch bei der Straßenreinigung sind nur 75 Prozent der tatsächlich angefallenen Kosten auch umlagefähig, können also über Gebühren refinanziert werden.

Immerhin 13 000 Euro fällt noch für die Entsorgung des Straßenkehrichts an. Die Kosten sind deutlich gesunken, weil erstmals eine verursachergerechte Aufsplittung der Kosten für Stadt und Dritte vorgenommen wurde. Auch wurden Kosten teilweise der Grundreinigung nach der Winterwartung der Fahrbahn zugeschlagen, also der Beseitigung von Splitt, was 11 000 Euro kostet.