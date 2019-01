MOZ

Oranienburg (MOZ) Der erste Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM hat ein letztes Testspiel absolviert.

Das gemeinsame Team von Nord- und Südkorea traf am Montagabend auf den Oranienburger Handballclub.

In der MBS-Arena in der Oberhavel-Kreisstadt lieferten sich beide Mannschaften ein spannendes Spiel. Etwa 1000 Zuschauer feuerten die Mannschaften an. Korea siegte mit 34:29.

Am Donnerstag bestreitet das deutsche Team das erste Spiel gegen Korea Die WM wird gleichzeitig in Deutschland und in Dänemark ausgetragen.