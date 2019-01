Collagen mit Fokus auf Tiere und Architektur

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Collagen und künstlerisch bearbeitete Fotografien von Berliner Architektur, aber auch von Tieren – das ist das Markenzeichen von Dominique Kleiner. Am Freitag lädt die Rahnsdorferin zur Vernissage einer neuen Ausstellung in das Bildungszentrum an der Seestraße ein.

Am Montag war die Künstlerin, die erst im September eine Ausstellung bei den Kunstfreunden im Erkneraner Rathaus bestritten hat, mit dem Aufhängen ihrer Werke beschäftigt. Zu den Gegenständen ihrer Arbeiten zählen viele prominente Hauptstadt-Objekte, die jeder kennt: Potsdamer Platz mit Philharmonie, Monbijou-Park mit Museumsinsel, der Fernsehturm, aber auch Friedrichshagen mit Bölschestraße, Kirche und Rathaus.

Bei den Fotografien „spiele ich mit den Farben, bis sich eine Atmosphäre ergibt, die mir ästhetisch zusagt“, erläutert die Künstlerin ihr Verfahren. Bei den Collagen verarbeitet sie in den Werken Gegenstände, die auf die in Mischtechnik gemalten Bilder geklebt werden. „Urban Sketches“, Stadtzeichnungen, heißt dieses Genre.

Bei der Vernissage am Freitag, 18 Uhr, übernimmt Oliver Gössel die musikalische Begleitung. Die Ausstellung bleibt bis 31. März.