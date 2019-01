Italiener bleibt in Bad Freienwalde

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde Für die Liebhaber von Pizza, Pasta und Grappa dürfte es eine gute Nachricht sein: Gianni Devitto (49) bleibt mit seinem Restaurant „La Fontana“ (Der Brunnen) in Bad Freienwalde. Der Wirt hat sich mit seinen Vermietern geeinigt. „Wir sind uns entgegen gekommen“, sagt Gianni Devitto erleichtert. Eigentlich wäre jetzt Schluss gewesen, was unter den Stammkunden im Dezember einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen hatte. „Wir wollten noch abwarten, bis die vor Weihnachten gekauften Gutscheine eingelöst sind“, sagt der Wirt. Doch dies wird so nicht kommen

Seit 22 Jahren betreibt Gianni Devitto das Restaurant in Bad Freienwalde. Der Italiener stammt aus Lecce in Apulien. Die Stadt liegt im Südosten des Landes – am Stiefelabsatz. Als er 1996 nach Bad Freienwalde kam, schloss er mit seinem Vermieter einen langfristigen Mietvertrag über 20 Jahre ab. Der lief vor zwei Jahren aus. Devitto zahlte die Pacht weiter, jetzt wollte sein Vermieter den Betrag anpassen und rief eine deutlich höhere Summe auf. An der Höhe wäre rechtlich nichts zu machen gewesen, so Devitto, die Pacht hätte er jedoch mit seiner Preisgestaltung nicht in Einklangbringen können. Er hätte die Preise so anheben müssen, dass keiner mehr gekommen wäre. Daher hatte er bereits schweren Herzens entschieden, das Restaurant aufzugeben. Diese Information war zu einem Teil seiner Stammkunden durchgesickert. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen hinter mir stehen“, berichtet Gianni Devitto gerührt.

Ende Januar wird das Restaurant dennoch für zwei Wochen geschlossen sein. „Nach einem halben Jahr Unsicherheit brauche ich Urlaub“, sagt Gianni Devitto. Der Wirt lebt eigentlich in Berlin, hat aber in Bad Freienwalde ein Zimmer. Denn er kommt morgens um 9 Uhr und schließt als Letzter das Restaurant zu.

Dass sich neue Gäste wie Stammkunden und sich Stammkunden wie gute Freude behandelt fühlen, kommt in Bad Freienwalde an. An vielen Wochenenden geht ohne Reservierung nichts mehr. Gianni Devitto hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt, war Koch und im Service tätig. 1993 ging er nach Berlin. Nachdem er dort drei Jahre gearbeitet hatte, wollte er versuchen, selbst ein Restaurant zu führen. „Ich kann mit Menschen umgehen“, beschreibt er sein Erfolgsrezept. Das sei genauso wichtig wie Qualität und Geschmack des Essens.

Die Gaststätte gibt sechs Mitarbeitern Lohn und Brot, drei davon aus der Familie. Der Koch ist Gianni Devittos Onkel. Fabio de Rossi, einer der Servicekräfte, ist ebenfalls Familienmitglied Er ist Deutschland aufgewachsen und zur Schule gegangen, spricht daher besser Deutsch als Italienisch.