Seit einem Jahr im Amt

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Vor genau einem Jahr nahm Stadtverordnetenvorsteher Holger Mücke (SPD) dem neuen Bürgermeister den Amtseid ab. Am Montag empfing Alexander Laesicke (parteilos) im frisch renovierten Amtszimmer die Sternsinger. Vor einem Jahr hatte den Job noch sein Vater erledigt.

„Hoffnung auf ein neues Leben hat er in die Welt gebracht.“ Es klang fast wie ein Ständchen zum vollendeten ersten Amtsjahr, doch es waren die Sternsinger, die zum Ende einer langen Tour Grüße überbrachten und um Spenden für behinderte Kinder in Peru baten. Laesicke sang, wenn auch nicht so kräftig wie sein Vater und Amtsvorgänger Hans-Joachim, vier Lieder mit und steckte dann einen Geldschein in die Spendendose. Dominik Laubstein klebte den auf einen Sticker geschriebenen Segen an die Tür zum Bürgermeisterbüro.

Mindestens 20 Haushalte hatte jede Sternsingergruppe am Wochenende besucht, am Montag folgten Behörden, Schulen und andere öffentliche Einrichtungen. „Wir haben gesehen, wie verschieden die Menschen in Oranienburg leben“, sagte Robert Wolf von der katholischen Kirchengemeinde.

Das Bürgermeisterbüro, das die zwei Sternsingergruppen betraten, sah dann auch ganz anders aus als noch vor einem Jahr. Weil im darüberliegenden Geschoss zwei Konferenzräume geschaffen wurden, musste die Decke komplett erneuert werden. Dabei verschwand der Kronleuchter. Moderne LEDs leuchten nun aus einer Schallschutzdecke. Die Wände sind strahlend weiß, der Teppichboden wurde durch Holzdielen ersetzt, die an die Fußböden im Schlossmuseum erinnern. Ganz neu ist auch das Gesicht im Vorzimmer Laesickes. Dort sitzt nun Stefanie Gilz. Die 30-jährige gebürtige Hohen Neuendorferin lebt seit zehn Jahren in Lehnitz und ist neu in der Verwaltung. Ihre Vorgängerin Silvia Schneider ist jetzt Sachbearbeiterin in der Sportstättenverwaltung.

Auf Alexander Laesickes aufgeräumten Schreibtisch steht eine kleine geschnitzte und bemalte Holzfigur. „Das bin ich mit Hosenträgern“, sagt der Bürgermeister. Die Puppe sei ein Geschenk seiner Grundschul-Religionslehrerin. Über solche Geschenke und Anerkennung im Amt freut sich der 39-Jährige. Begeistert erzählt er von der Rungepreis-Verleihung. „Ich war nie verdächtig, den Preis einmal zu gewinnen. Dann durfte ich in der ersten Reihe sitzen und konnte den Schülern erklären, dass man auch mit durchschnittlichen Schulnoten noch etwas werden kann.“

Rasend schnell sei das erste Amtsjahr vergangen. Laesicke erneuerte seinen Führungsstab und setzte die Gründung der städtischen Holding durch. Es gebe für seine Arbeit eine „sehr gesunde Basis“, sagte Laesicke und bezog dies auf die Stadtverordnetenversammlung und die Verwaltung. Es seien im Stadtparlament viele Übereinkünfte erreicht worden. „Kompromisse tun jedem ein bisschen weh“, so Laesicke. Aber es könnten eben auch alle Beteiligten damit leben.

Aus seiner Sicht überraschende Schwierigkeiten erlebte Laesicke allerdings mit der SPD-Fraktion, der er selbst einmal angehört hatte. Offenbar gebe es wegen dieser Vergangenheit ein grundsätzliches Problem. „Mit der SPD muss ich noch am meisten üben. Bei den Grünen läuft’s dagegen besser“, sagte Laesicke, der auch einmal Grüner war. Nicht alle Grünen seien „dicke Freunde“, aber mit dem Fraktionsvorsitzenden Heiner Klemp, der ebenfalls als Bürgermeisterkandidat angetreten war, pflege er inzwischen einen konstruktiven und respektvollen Umgang.

Im Rückblick seien für ihn die Begegnungen mit Oranienburgern auf der Straße am schönsten gewesen. Am enttäuschendsten dagegen für ihn sei es, wenn Bürger ihn in der Hoffnung auf ein besseres Leben um Hilfe bitten, er diese aber nicht geben könne. „Ich stehe ja nicht über den Gesetzen“, so Laesicke.