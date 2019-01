Segensbringer helfen behinderten Kindern

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Sternsinger ziehen wieder durch die Häuser, um Segen zu bringen und Geld für Kinder in Not zu sammeln. Am Montag besuchten sie den Angermünder Bürgermeister und seine Mitarbeiter im Rathaus.

Für Frederik Bewer gehört dieser Termin zu einem der schönsten, mit denen das neue Jahr beginnt. Der Angermünder Bürgermeister empfing wieder die Sternsinger im Rathaus, die mit Liedern und Segenswünschen Glück für alle bringen, die hier 2019 ein- und ausgehen werden. Auch viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung versammeln sich um die Kinder in den Gewändern der drei Heiligen Könige Caspar, Melchior und Balthasar, lauschen ihren Liedern und dem, was sie über die diesjährige Aktion des Dreikönigssingens erzählen, bevor sie das Segenszeichen „20*C+M+B+19“ über der schweren Eingangstür zum Rathaus anbringen. „Die Buchstaben bedeuten Christus Mansionem Benedicat. Das ist lateinisch und heißt Christus segne dieses Haus“, weiß Fabio, einer der Sternsinger, die in diesem Jahr mit insgesamt 25 Jungen und Mädchen seit dem 27. Dezember in Angermünde und in umliegenden Dörfern von Haus zu Haus ziehen und den Menschen Segen und vor allem Freude bringen.

Der Achtjährige macht mit seinem Zwillingsbruder Fabian schon zum vierten Mal bei dieser Aktion mit und hat immer wieder großen Spaß daran. „Die Leute sind alle immer sehr freundlich und geben uns gern Spenden. Damit helfen wir anderen Kindern“, erzählt Fabio.

Die Spenden in diesem Jahr unterstützen ein Hilfsprojekt in Peru, das behinderten Kindern ermöglichen soll, zur Schule zu gehen, erklärt Sternsingerin Jolina. Kinder helfen Kindern, das ist das Anliegen der Sternsingeraktion des Kindermissionswerkes der katholischen Kirche. Weltweit werden damit rund 1400 Projekte für Kinder in ärmeren Ländern gefördert. „Die Spendenbereitschaft ist sehr groß, auf den Dörfern noch mehr als in der Stadt“, berichtet Madlen Vietmeier von der Caritas, die die Sternsinger in Angermünde seit vielen Jahren begleitet und Gitarre spielt. „Wir bereiten die Kinder schon im Vorfeld intensiv vor, schauen Filme und lesen Berichte, wie die Kinder in Peru leben und wofür unsere Spendensammlung ganz genau dienen soll.“ Die Kinder haben alle einen Sternsingerausweis, der sie legitimiert und von betrügerischen Trittbrettfahrern unterscheidet, die es immer wieder gibt, betont sie.

Allein die Angermünder Sternsinger haben bisher 1800,70 Euro sammeln können. Mit den Schwedter Gruppen kamen somit insgesamt fast 8000 Euro Spenden zusammen. „Und wir machen noch weiter“, freut sich Madlen Vietmeier. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem private Adressen besucht wurden, sind nun öffentliche Einrichtungen an der Reihe. Nach dem Besuch im Rathaus ziehen die Sternsinger weiter zum evangelischen Kindergarten und wollen auch Seniorenheime in Angermünde besuchen.

„Wir haben jedes Jahr viele Anfragen und Wünsche von Menschen, dass wir kommen und Segen ins Haus bringen sollen. Viele besuchen wir schon seit Jahren. Außerdem liegen in der Gemeinde Listen aus, in der sich jeder eintragen kann, der die Sternsinger empfangen möchte.“ Künftig wird solch eine Liste auch im Rathaus ausgehängt, verkündet Frederik Bewer.

Viel schwieriger sei es allerdings, Kinder für die Sternsingeraktion zu gewinnen. „Es werden immer weniger und wir hatten schon Zeiten, da stand wirklich infrage, ob wir die Tradition überhaupt am Leben erhalten können, aber wir wollen sie nicht sterben lassen“, betont Madlen Vietmeier. „Deshalb ist aus der katholischen Aktion inzwischen eine ökumenische geworden, in der auch Kinder aus evangelischen Gemeinden und sogar Kinder, die keiner Gemeinde angehören, mitmachen.“ Das verbinde über Konfessionen hinweg und sei das Wundervolle an der Aktion, die von dem Gedanken geleitet wird: Gottes Segen ist für alle Menschen da. So betonte es auch der neue Pfarrer der katholischen Gemeinde Schwedt/Angermünde Peter Sczcerbaniewicz, der zum ersten Mal auch in Angermünde einen Entsendungsgottesdienst für die Sternsinger feierte und die Kinder und das Weihwasser segnete.