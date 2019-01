Wissenswertes für Familien

Caroline Haitsch-Berg

Strausberg (MOZ) Das durch Fördermittel im Programm „Soziale Stadt – Investitionen im Quartier“ im Quartiersmanagementgebiet Hegermühle finanzierte Gemeinschaftsprojekt „Netzwerk Familienförderung und Kinderschutz in Hegermühle“ hat bedarfsgerechte Angebote für Familien in Hegermühle erfasst, Versorgungslücken aufgedeckt und neue Angebote entwickelt. Sowohl die Netzwerkpartner als auch die im Rahmen des Projektes befragten- Hegermühler Familien machten dabei deutlich, dass eine komplette Übersicht über die laufenden Angebote für Familien und junge Menschen im Wohngebiet fehlt. So entstand der „Familienkompass Hegermühle“, der alle familienbildenden und familienfördernden Einrichtungen und Angebote bündelt, beschreibt und wie ein Wegweiser im Wohngebiet und darüber hinaus funktioniert. Er informiert über wichtige Einrichtungen und Ansprechpartner, Kontaktdaten im Stadtteil und erleichtert die Suche nach Freizeit- und Beratungsangeboten. Der Familienkompass ist kostenfrei im Bürgerbüro der Stadt Strausberg und bei allen Netzwerkpartnern erhältlich.

Mehr Informationen: Dana Oetz­mann, AWO-Familienzent­rum, Am Annatal 52a; Tel. 03341 4489077; E-Mail dana_oetzmann@awo-ehv.de