Luft ist sauberer als gedacht

René Matschkowiak

Frankfurt Über Fahrverbote für Diesel und ältere Benziner wird bundesweit diskutiert und vor Gerichten verhandelt. In Stuttgart sind die ersten Fahrverbote in Kraft getreten. Städte in Brandenburg sind davon bisher nicht betroffen.

Auch in Frankfurt gab es 2018 keine Anzeichen, dass die Grenzwerte gerissen werden. Die Luft in Frankfurt ist sauber, das zeigt die Auswertung der Daten der sehr verkehrsnahen Messstation an der Leipziger Straße. Sowohl bei den Feinstaubwerten als auch bei den Stickoxidwerten gab es im vergangenen Jahr keine Überschreitungen der Grenzwerte.

Die Stickoxidwerte sind dabei die Werte, die anderswo für die Fahrverbote verantwortlich sind. Maßgeblich dafür ist der Jahresmittelwert, der 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nicht überschreiten darf. An der Leipziger Straße wird nach Auswertung der Monatsmittelwerte vom Landesumweltamt Brandenburg und der Durchschnittsbildung für das Jahr 2018 ein Wert von 34 Mikrogramm erreicht. Damit ist der Wert um 2 gegenüber 2017 gestiegen und auf etwa dem gleichen Niveau wie 2016.

Im Monat Juli wurden 41 Mikrogramm Stickoxid und im Monat September 40 Mikrogramm gemessen. Jedoch sind Monatsmittelwerte nur ein Anhaltspunkt. Ausschlaggebend ist der Jahresmittelwert. Der Januar und der Dezember des vergangenen Jahres waren mit einem Wert von 28 Mikrogramm Stickoxid die saubersten Monate.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die als Kläger gegen viele Städte auftritt, hatte in Frankfurt im Februar 2018 ebenfalls eine Messung initiiert. An der Leipziger Straße auf Höhe Kleistpark gab es jedoch auch keine Grenzwertüberschreitung. Gemessen wurden im Monatsdurchschnitt dort unauffällige 23 Mikrogramm Stickoxid. Auch beim Thema Feinstaub war der Januar mit nur 17 Mikrogramm ein sehr guter Monat. Und das, obwohl im Winter Feinstaub eigentlich Saison hat. Auf das Jahr gesehen darf das Tagesmittel von 50 Mikrogramm Feinstaub an nicht mehr als 35 Tagen im Jahr überschritten werden. In Frankfurt wurde der Wert an 17 Tagen überschritten. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Erhöhung um vier Tage. Im Jahre 2016 wurde der maximale Wert bei Feinstaub an 16 Tagen gerissen.

Die Oderstädter bemerken Feinstaubalarm immer dann, wenn der Verkehr an der Leipziger Straße umgeleitet wird und die Ampel an der Straßenbahnbrücke dauerhaft Rot anzeigt. Feinstaub hat dabei nicht nur etwas mit dem Autoverkehr zu tun. Das kann man gut daran erkennen, dass die Feinstaubwerte an der Hintergrundmessstation, die in der Nähe der Walddorfschule an der Straße Im Sande steht, in einigen Monaten gleich hohe oder höhere Feinstaubwerte anzeigte als an der Leipziger Straße. An der Hintergrundmessstation wurden die Werte an 15 Tagen von 35 erlaubten überschritten.

Diese Daten zeigen, so die Sprecherin der Frankfurter Bündnisgrünen Alena Karaschinski, dass die 2017 eingeleiteten Maßnahmen der Verkehrsverlagerung ihren Beitrag dazu leisten, dass in der Innenstadt die Maximalbelastung abgesenkt wird. Hohe Feinstaubkonzentrationen können zu zahlreichen Erkrankungen führen, erklärt sie weiter. „Saubere Luft und die Gesundheit der Menschen hat für uns Grüne höchste Priorität. Wir wollen, dass es attraktiver ist, mit Bahn, Bus und Rad in die Innenstadt zu fahren.“

Die aktuelle Schadstoffbelastung steht unter www.luftdaten.brandenburg.de.