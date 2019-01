Mit ungültigen Kennzeichen erwischt

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Am Sonntagabend hat die Polizei in der Bahrensdorfer Straße in Beeskow ein Auto mit entstempeltem Kennzeichen entdeckt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer, der im Auto saß, zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,49 Promille.

Außerdem konnte er weder einen Führerschein noch eine Fahrerlaubnis vorweisen. Während der Kontrolle fanden die Beamten laut Polizeibericht noch eine weitere Kennzeichentafel, die eigentlich an einen Anhänger gehörte und nach einem Diebstahl in der Fahndung stand.

Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Haftpflichtversicherung sowie Kennzeichenmissbrauchs verantworten, teilt die Polizei mit.

Den 64-jährigen Beifahrer und Fahrzeughalter erwarten demnach ebenfalls Ermittlungen, da er die Fahrt zugelassen hatte.(lb)