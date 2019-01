Wie die Steuereinnahmen sprudeln

Teja Banzhaf

Strausberg Bundespolitisch wird ein Ende der „fetten Jahre“, in denen die Steuereinnahmen die Voraussagen regelmäßig übertreffen, prognostiziert. In den vergangenen Jahren sprudelten die Einnahmen förmlich. Ein Teil der Steuerquellen, aus denen sich der kommunale Haushalt speist, sind die Realsteuern. Sie umfassen die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Letztere, die wichtigste kommunale Geldquelle, brachte 2016 im Kreis Märkisch-Oderland rund 35,63 Millionen Euro ein und machte damit 29,15 Prozent des Gesamtsteueraufkommens aus. Doch bleibt nicht die ganze Gewerbesteuer in der Kasse. Es gibt eine Gewerbesteuerumlage, die an Land und Bund abzuführen ist. 2016 betrug sie 3,81 Millionen Euro (Vorjahr: 4,29 Millionen Euro).

Im Gegenzug bekommen die Kommunen Anteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer. Allein aus Letzterer flossen im Jahr 2016 insgesamt 62,77 Millionen Euro zu (2015: 60,14 Millionen Euro). Damit sorgen Arbeitnehmer und Selbstständige über die von ihnen bezahlten Steuern auf Lohn und Einkommen allein für weitere 51,36 Prozent der kommunalen Einnahmen. Und über den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer kamen weitere 5,14 Millionen Euro (Vorjahr: 5,02 Millionen Euro) in die Kasse, macht 4,20 Prozent der Einnahmen. Die Grundsteuereinnahmen betrugen (A und B zusammengerechnet) 2016 im Kreis Märkisch-Oderland 18,67 Millionen Euro (Vorjahr: 18,30 Millionen Euro), gleich 15,28 Prozent. Die Grundsteuer ist dabei so etwas wie eine kleine Vermögenssteuer, denn sie wird ohne Ansehen der Leistungsfähigkeit des Grundstücksbesitzers kassiert.

In der Summe waren das im Jahr 2016 122,21 Millionen Euro Steuereinnahmen für die kommunalen Ausgaben im Kreis Märkisch-Oderland (Vorjahr: 122,42 Millionen Euro). Damit sanken die Einnahmen um 0,22 Millionen Euro. Im Jahr 2014 kam eine Steuersumme von rund 109,65 Millionen Euro zusammen und im Jahr 2013 rund 115,81 Millionen Euro.

Für 2017 und 2018 sehen die Schätzungen auch nicht schlecht aus: Aber bevor nicht der letzte Kämmerer abgerechnet hat, lassen sich von der Datenbank dazu noch keine genauen Daten abheben. Sonst wäre ja leicht zu erkennen, wo es beim Abrechnungstempo hapert. Aber beim Abkassieren sind alle stets auf dem Laufenden. (teb)