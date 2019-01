Elke Kögler

Fehrbellin (MOZ) Die Autobahn 24 in Richtung Berlin ist derzeit kurz vor der Abfahrt Fehrbellin gesperrt. Grund: Ein in einen Unfall geratener Lastwagen wird derzeit geborgen. Das hat die Polizei dieser Zeitung mitgeteilt. Aus Norden kommende Fahrzeuge müssen an der Autobahnabfahrt Fehrbellin abfahren und anchließend die Unfallstelle umfahren. Die Arbeiten haben gegen 20.30 Uhr begonnen. Wie lange die Bergungsarbeiten genau dauern, ist aktuell noch unklar.