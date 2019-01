Temporäre Trainingsmöglichkeiten für Tänzerinnen gefunden

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Tanzgruppen des Familien-Sport-Vereins Oberhavel (FSV) können sich auf ihre große Tanz-Gala am 20. Januar im Fontane-Haus in Berlin-Reinickendorf vorbereiten. Nachdem der FSV sein bisheriges Domizil am Lindenring zum Jahresende geräumt hatte, standen die Proben für die temperamentvolle Show „Das unsichtbare Band“ vorübergehend auf der Kippe.

In der letzten Stadtverordnetenversammlung vorigen Jahres hatte FSV-Vorsitzender Jens-Uwe Grande auf der Problem aufmerksam gemacht, nachdem eine Einigung mit der Stadt über die weitere Nutzung der städtischen Räumlichkeiten am Lindenring auch nach längerem Hin und Her offenbar nicht erzielt werden konnte. Baudezernent Frank Oltersdorf (SPD) hatte damals aber zugesagt, temporäre Trainingsmöglichkeiten vor dem großen Auftritt der Tänzerinnen zur Verfügung zu stellen.

„Wir haben mit den Tanzgruppen vereinbart, dass sie vorübergehend bis zu ihrem Auftritt in Berlin im Bürgerzentrum proben können“, sagt Stadtsprecher Gilbert Collé. Andere Nutzer, die diese Räume sonst belegten, hätten da mal zurückstehen müssen. Als temporäre Ausnahme sei das bei der großen Nachfrage nach Proberäumen mal möglich. „Eine Dauerlösung ist das aber keineswegs, weil wir dafür einfach keine freien Kapazitäten mehr haben“, bedauert Collé.

Elke Kästner (Linke), Vorsitzende des zuständigen städtischen Sozialausschusses, weist in diesem Zusammenhang die Kritik von Vereinschef Grande zurück, die Stadtverordneten hätten den Verein nicht unterstützt. Das hatte Grande gesagt, als der FSV aus den bisherigen Räumen auszog. Sie habe sich sehr wohl in der Stadtverwaltung dafür verwendet, dass dem Verein und vor allem seinen aktiven Kinder- und Jugendgruppen geeignete Räume zur Verfügung gestellt werden sollen. „Wegen des bereits vereinbarten Auftritts in Berlin gilt das akut natürlich für die Tanzgruppen“, so Elke Kästner. Mit diesem Anliegen sei sie in der Verwaltung auf offene Ohren gestoßen. Sie freue sich, dass die Verwaltung Wort gehalten habe.

FSV-Chef Grande ist inzwischen noch an anderer Stelle fündig geworden. Denn auch im Fitnessstudio Oranienburg von Maik Winkler können die Tänzerinnen seit Montag noch trainieren. Eine Gruppe kleiner Mädchen machte dort gestern mit zwei Trainerinnen den Anfang. „Wir sind Maik Winkler dankbar, dass das Training im Rahmen der Möglichkeiten weitergehen kann“, sagte Grande. „Wir sind aber weiter dabei, Räume für eine langfristige Nutzung zu suchen. Es muss allerdings bezahlbar sein und bleiben, sonst macht es keinen Sinn“, so Grande.

Er hoffe, dass er bis zum 20. Januar eine langfristige Lösung für die Tanzgruppen präsentieren könne. „Denn es wäre doch eine Schande, diese Kinder, Erwachsenen und die vielen Helfer auf der Straße stehen zu lassen, die mit soviel Herzblut dabei sind und Oranienburg und Oberhavel in Berlin präsentieren“, sagt Grande. Denn neben dem Auftritt im Märkischen Viertel in Reinickendorf am 20. Januar treten die Tanzgruppen danach noch auf der Internationalen Grünen Woche auf.

„Wir haben 50 Kurse in der Woche und sind damit eigentlich ausgebucht“, sagt Maik Winkler vom Fitnessstudio Oranienburg. „Dennoch gibt es an einigen Tagen Stunden, die wir dem FSV jetzt vorübergehend kostenlos anbieten können“, sagt Winkler. Bis Ende des Monats könnten deswegen einzelne Gruppen dort trainieren. Für den Kinder- und Jugendsport der Vereine müssten die Kommunen allerdings die räumliche Basis schaffen, findet Winkler. (bren)