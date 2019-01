Sternsinger besuchen Landratsamt

Morgenstern in der Kreisverwaltung: Landrat Rolf Lindemann (mittig) wirkt zwischen den Heiligen Drei Königen ganz bescheiden. Der Landrat sang alle Lieder mit. Am Ende spendete er für die behinderten Kinder in Peru und verschenkte eine Riesentüte Gummibärchen. © Foto: Jörn Tornow

Jörg Kühl

Beeskow Die Sternsinger sind am Montag zu ihrer ersten Runde durch Beeskow aufgebrochen. Die Kinder und Jugendlichen haben das Landratsamt und das Rathaus besucht. In Beeskow wird der Brauch ökumenisch gepflegt.

„Gloria – öffnet die Türen weit“, „Wir bringen den Segen“: Mit Liedern und Gedichten haben die Sternsinger am Montag das Landratsamt und das Rathaus in Beeskow besucht. Pfarrerin Elisabeth Preckel und Gemeindepädagogin Susanne Köhler von der Evangelischen Kirchengemeinde sowie Monika und Andreas Weber und Cornelia Bilz von der Katholischen Gemeinde und einige weitere Erwachsene begleiteten die Kindern, die als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet waren. Die Sternsinger trugen einen großen, golden glänzenden Morgensterne vor sich her. Jüngster Sternsinger war der fünfjährige Leonhard aus Mixdorf, älteste Teilnehmerin Amelie (15) aus Storkow.

Wie Andreas Weber von der Katholischen Gemeinde erläutert, hat die Gemeinde Heilig Geist, deren Gebiet den Beeskower und Storkower Raum umfasst, erst im Jahr 2008 den Brauch aufgegriffen. Im selben Jahr war sogar eine Delegation von Sternsingern mit der damaligen Gemeindekatechetin Heidemarie Günther bei Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die Sternsinger sind ursprünglich ein katholischer Brauch. In Beeskow wird er jedoch seit 2014 von beiden großen christlichen Gemeinden gemeinsam gefeiert, so auch am Montag.

In diesem Jahr gibt es in der Gemeinde wenige katholische Kinder im Sternsingeralter. Deshalb ist dieses Mal die Evangelische Gemeinde stärker in der Pflicht. Schließlich geht es mit den Heiligen aus dem Morgenland nicht nur um ein biblisches Motiv, an das zu erinnern ist, sondern um ein wohltätiges Projekt. Seit 1959 trägt das Kindermissionswerk, ab 1961 gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Sternsingeraktion. Seitdem wird von den Sternsingern jedes Jahr Geld für bedürftige Kinder gesammelt. In diesem Jahr werden behinderte Kinder in Peru unterstützt. Im vorigen Jahr wurden von den Sternsingern der Beeskower Gemeinden 1600 Euro für bedürftige Kinder eingesammelt.

Dass in Beeskow und Storkow die ökumenische Zusammenarbeit gut funktioniert, hat sich offenbar herumgesprochen. So ist in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitschrift der Evangelischen Landeskirche „Die Kirche“ Beeskow als ökumenisches Beispiel für die Sternsingeraktion hervorgehoben, wie Pfarrerin Elisabeth Preckel freudig berichtet.

Am Donnerstag wollen die Sternsinger zu ihrer zweiten Runde aufbrechen. Dieses Mal sind Geschäfte rings um den Marktplatz Beeskow Ziel. Wer sich am Donnerstag gerne am Zug der Sternsinger beteiligen möchte, kann sich bis 14.30 Uhr an der Alten Schule einfinden, so Gemeindepädagogin Susanne Köhler.

Wo immer sie eingeladen werden, singen die Sternsinger Lieder. Als Erkennungsmerkmal und Segen wird das Zeichen „20*C*M*B*19“ als Aufkleber am Türsturz befestigt, ursprünglich wurde der Segen mit Kreide aufgemalt: 20 und 19 stehen für das Datum, CMB heißt wahlweise „Caspar, Melchior und Balthasar“ oder „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus).