Amt schweigt zur Brückensperrung

Michael Dietrich

Stützkow (MOZ) Die Kritik an der Sperrung der Nationalpark-Brücke in Stützkow wird lauter. Sowohl die Gemeinde Schöneberg als auch die Verwaltung des Nationalparks haben erklärt, dass sie die Sperrung nicht für gerechtfertigt halten und sich davon überrumpelt fühlen. Sie gehen davon aus, dass die Sperrung durch das Amt Oder-Welse veranlasst wurde. Mehrmalige Nachfragen zur Sperrung und den Gründen im zuständigen Amt Oder-Welse war Amtsdirektor Detlef Krause nicht bereit, zu beantworten. Über eine Mitarbeiterin ließ er erklären, dass er erst in der Sitzung des Amtsausschusses am Donnerstag auf die Frage eingehen werde. Unterdessen haben sich der Nationalpark und die Gemeinde schriftlich an die Amtsverwaltung gewandt und um Aufklärung gebeten.

Was die betroffenen Bürger in Stützkow von der Absperrung der Brücke für Fußgänger und Radfahrer halten, schrieben sie postwendend auf das Sperrschild. „Kraft meiner Wassersuppe – Krause Großherzog v. Oder-Welse – der Amtsschimmel“ ist zwischen die Zeilen des Sperrschildes gekliert. Auf einem Paketaufkleber stehen weitere Kommentare wie „Gesperrt für den Amtskönig und sein Gefolge“ oder „Kein amtliches Königssiegel – also frei“.

Bürgermeister Wilfried Schramm erklärte, dass er noch immer keine Information über die Brückensperrung vom Amt erhalten habe und auch von dem Gutachten zum Zustand des Bauwerks nur aus der Zeitung erfuhr. Nationalparkleiter Dirk Treichel bestätigte, dass der Nationalpark gebeten wurde, nicht mehr mit Kraftfahrzeugen über die Brücke zu fahren. „Das haben wir ohnehin nicht gemacht, aber diese Sicherheitsmaßnahme ist auf Grund des Gutachtens völlig nachvollziehbar. Nicht gerechtfertigt ist aber, die Brücke für Fußgänger und Radfahrer zu sperren. Damit wurden wir und die Besucher des Nationalparks überrumpelt. Ich habe dafür kein Verständnis“, so Treichel.

In zwei Wochen starten die Singschwantage, die auch Stützkow mit seinem Aussichtspunkt Besucher bescheren, wenn die über den Kanal kommen.