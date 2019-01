Freche Jöre mit schöne Beene

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Frech, frivol und schwungvoll startet das Preußische Kammerorchester in das Jahr 2019 und servierte zum traditionellen Neujahrskonzert in Angermünde einen prickelnden Cocktail aus Altberliner Gassenhauern, wie „Nach mene Beene is ja janz Berlin verrückt“ und beschwingten Operettenmelodien von Walter Kollo. Als Solistinnen waren Barbara Ehwald und Claudia Roick zu Gast, die mit Esprit, Charme und Stimme das Publikum in den Bann zogen. Pfiff bekam der Melodiencocktail zudem durch die gutgelaunte Moderation des Dirigenten Urs-Michael Theus, der mit Anekdoten zu Komponisten und Titeln unterhielt und Witze einstreute, die für spontane Lacher sorgten und über einige technische Pannen wie Mikrofonausfall und Beleuchtung hinwegtrösteten. Die Preußen bewiesen selbstbewusst: Es muss nicht immer Beethovens Neunte sein. Dass sie in Angermünde wieder vor fast ausverkauftem Saal im Einstein-Gymasium musizierten, ist der Angermünder Buchhändlerfamilie Schmook zu verdanken. Sie organisiert seit vielen Jahren dieses Gastspiel des Preußischen Kammerorchesters in Angermünde, um das kulturelle Leben in Angermünde mit niveauvoller musikalischer Unterhaltung zu bereichern. „Ohne solche engagierten Menschen vor Ort ist das kaum machbar“, bestätigt Jürgen Bischof, Geschäftsführer der Uckermärkischen Kulturagentur, die Träger des Orchesters ist. „Wir haben mal mit 40, 50 Besuchern begonnen und wollten schon fast wieder aufgeben“, erinnert sich Karla Schmook. Doch sie hielt stand und an der Idee eines Neujahrskonzertes in Angermünde weiterhin fest, auch wenn der Geschäftssitz der Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung nun nach Schwedt verlegt wurde. Inzwischen hat das Angermünder Neujahrskonzert einen so guten Ruf und festes Stammpublikum, dass die Karten schon Wochen vorher heiß begehrt sind. „Dieses Jahr sind auch viele Schwedter dazugekommen“, freut sich Karla Schmook und auch Jürgen Bischof, denn in Schwedt können die Preußen mit ihrer Revue nicht gastieren.