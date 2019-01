Rot-Rot verabschiedet sich von Ausbaubeiträgen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die rot-rote Regierungskoalition will sich von den Straßenausbaubeiträgen verabschieden. Es geht nur noch um das Wie nicht mehr um das Ob, sagte Ralf Christoffers, Fraktionschef der Linken im Landtag, am Montag in Potsdam.

Finanzminister Christian Görke (Linke) sei beauftragt worden, ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten, so Christoffers. Es sei davon auszugehen, dass wesentlich mehr als die vom Innenministerium errechneten 25 Millionen Euro jährlich nötig seien um betroffene Bürger von den Beiträgen zu befreien. SPD-Fraktionschef Mike Bischoff bestätigte, dass seine Fraktion an dem Thema arbeite.

Am 8. Januar will BVB/Freie Wähler 80 000 Unterschriften übergeben, die binnen weniger Wochen für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gesammelt worden waren. Auch die CDU hatte im vergangenen Herbst einen Parteitagsbeschluss gefasst, auf beitragsfinanzierten Straßenausbau künftig zu verzichten.