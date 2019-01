Sonnenscheinrekord im Ruppiner Land

Christian Schönberg

OPR (MOZ) 2018 war im Ruppiner Land das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Neuruppin 1957. Die Durchschnittstemperatur betrug 10,8 Grad Celsius.

Der Wert lag damit 2,3 Grad über dem langjährigen Mittel, das der Deutsche Wetterdienst als offizielle Bezugsgröße aus den Daten von 1961 bis 1990 festgelegt hatte.

8,5 Grad Celsius als Mittel-Temperatur ist allerdings schon lange nicht mehr der Normalwert. Nimmt man alle ermittelten Jahrestemperaturen seit dem Jahr 2000 als Vorgabe, kommt ein Mittelwert von 9,75 Grad Celsius heraus. Tatsächlich hat es zwischen 1961 und 1988 nicht ein einziges Jahr gegeben, in dem der Temperaturdurchschnitt die Zehn-Grad-Celsius-Marke überschritten hat. In den vergangenen 30 Jahren war dies aber bereits elfmal der Fall.

Gleichzeitig war 2018 ein Rekordjahr, was die Zahl der Sonnenscheinstunden betraf. So zählte die Messtation 2.217 Uhr-Umläufe, in denen das Zentralgestirn seine Strahlen ungefiltert auf den Erdboden schickte.

Damit ist der bisherige Spitzenwert aus dem schon als Rekordsommer apostrophierten Jahr 2003 noch einmal deutlich übertroffen worden. Seinerzeit hatte es zwölf Monate lang volle 2 086 Stunden Sonnenschein gegeben. Der Mittelwert aus den Jahren 1961 bis 1990 liegt bei lediglich 1 578. Er ist in diesem Jahrzehnt jedes Jahr übertroffen worden. 1977 kam die Sonne beispielsweise nur 1 322 Stunden lang hinter den Wolken hervor. Der Minuswert des laufenden Jahrzehnts, von 2013, liegt bei 1 651 Sonnenstunden.

2018 erwies sich als vergleichsweise trockenes Jahr. Es fiel von Januar bis Dezember an der Neuruppiner Messstation in der Summe 424 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Das langjährige Mittel liegt bei 509 Litern.

Dennoch war 2018 in dieser Hinsicht keineswegs rekordverdächtig. Denn der Minus-Jahreswert beträgt 361,1 Liter und stammt aus dem Jahr 1996. Tatsächlich sind von den niederschlagsärmsten sechs Jahren seit 1957 fünf in den 1970er-1 1980er- und 1990er-Jahren zu finden. Lediglich 2003 reiht sich dort mit einem nur minimal höheren Wert als 1996 ein.

Die 2010er-Jahre erwiesen sich dagegen mit im Schnitt 594 Liter im Jahr als deutlich nasser. Mittendrin lag ja auch das Jahr 2017: Es war das Niederschlagsrekordjahr mit 774 Litern auf den Quadratmeter und dem 29. Juni 2017, der den Rekordtageswert mit knapp 85 Litern gebracht hatte.

Dass wärmere Jahre gleich niederschlagsreichere Jahre bedeuten, ist im Übrigen keinesfalls ein Widerspruch: Höher temperierte Luft speichert nach den Gesetzen der Physik deutlich mehr Wasserdampf als niedriger temperierte Luft. Schwüle Gewittergüsse lassen die Regensummen zum Beispiel oft deutlich nach oben schwellen.

Milde Winter bringen zudem mehr Niederschlag als eisige. So war der Januar 2018 mit plus 3,1 Grad Celsius Durchschnittstemperatur – Mittelwert: minus 0,8 Grad Celsius – extrem mild. Und er brachte mit 66 Litern auf den Quadratmeter fast 200 Prozent des mittleren Niederschlagssolls für diesen Monat.

Der Extremmonat 2018 war aber mit Abstand der Mai. Während es 356 Sonnenstunden und damit mehr als Anderthalbfache des Durchschnittswerts gab, fielen nur vier Liter und damit lediglich acht Prozent des erwartbaren Niederschlags auf den Quadratmeter. Außerdem lag die Mitteltemperatur bei 17,3 Grad Celsius – und damit 4,5 Grad über dem Mai-Mittelwert. Zum Vergleich: 17,3 Grad Celsius ist die in Neuruppin zwischen 1961 und 1990 ermittelte mittlere Lufttemperatur für August, die für Juli liegt bei 17,5 Grad Celsius.