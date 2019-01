„Das Parlament könnte jünger werden“

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Weniger Investitionen, und dennoch viel vor: Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) spricht im Interview mit Redakteurüber den Kita-Anbau, zwei neue Brücken und die Kommunalwahl Ende Mai.

Herr Busse, welche Vorsätze haben Sie fürs neue Jahr gefasst?

Natürlich aktiv starten. Die Zeit vergeht sonst wieder viel zu schnell. In nicht einmal zwölf Monaten ist schon wieder Weihnachten. Seit Montag ist das Rathaus voll besetzt, es geht wieder richtig los.

Wird dieses Jahr schwieriger oder leichter als 2018?

Es gibt immer Schwierigkeiten und Dinge, die ohne große Anstrengungen laufen. Davor haben wir keine Angst. Wir müssen fleißig sein, das ist das A und O. Im vorigen Jahr wurden wir ab und zu gestoppt, da es an vielen Stellen keine Handwerksfirmen gab. Ich denke, das wird in Zukunft nicht besser. Es wird weniger Handwerker geben, die sich an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen.

Sie hatten am Donnerstag ihren ersten Diensttag, der gleich mit einem Feuerwehreinsatz begann. Wie bekommen Sie Feuerwehr und Rathaus unter einen Hut?

Das funktioniert nur reibungslos, wenn ich zu Hause bin [Anm. d. Red.: in Staffelde] und der Hahn kräht, also die Sirene losgeht. Dann gehe ich als normaler Truppmann einfach rüber zur Wache. Im übergeordneten Sinn ist es aber nicht so einfach, da ich als Bürgermeister der oberste Chef aller Kameraden bin. Im Einsatz spielt meine Position aber keine Rolle.

Brenzlig war 2018 die Haushaltsanpassung. Welche Projekte werden trotz Abstrichen bei den Investitionen in diesem Jahr umgesetzt?

Definitiv der Kita-Anbau für 1,35 Millionen Euro. Der ist eine große Herausforderung und zukunftsweisend. Wir hatten am Montag die letzten Gespräche mit dem Planungsbüro, der Kita- und der Bauamtsleitung. Bis Mitte Januar müssen Förder- und Bauantrag gestellt werden. Bundesmittel gibt es nicht mehr. Wir müssen auf andere Mittel hoffen. Erst nach einem positiven Bescheid können wir mit dem Bau starten. Anders geht es nicht. Wir wollen die Kita noch in diesem Jahr eröffnen.

Ein ambitionierter Plan.

Ein sportliches Ziel. Die geplante Eröffnung am 1. September sage ich deshalb nicht mehr zu laut. Dazu müsste alles perfekt laufen. Man muss realistisch bleiben: Wenn wir es in diesem Jahr schaffen, sind wir gut.

Welche weiteren Projekte gibt es?

Wir werden in der Mühlenstraße für 220 000 Euro ein Einleitbauwerk für Regenwasser bauen. Zudem wird die Gehwegführung am Park, gegenüber von Lidl, in diesem Jahr gemacht. Auch hier sind die Planungen abgeschlossen und das Geld bereitgestellt. Und wir wollen die Planungsleistung für das neue Feuerwehrgerätehaus verabschieden. Weil wir uns im Außenbereich befinden, müssen wir einen B-Plan erstellen.

Gebaut wird aber nicht mehr in diesem Jahr?

Nein. In diesem Jahr planen wir, im nächsten wird auf einem städtischen Grundstück am Sportplatz gebaut. Das ist eine realistische Zeitschiene. Der neue Standort ist optimal. Bisher gab es auch keine Kritik seitens der Feuerwehr. Für die Fußballer, vor allem für die Kleinfeldmannschaften, muss eine Ersatzfläche angelegt werden. Das ist natürlich auch meine Aufgabe, eine Lösung zu finden. Vielleicht an der Schulküche, eventuell sogar als Kunstrasenplatz.

Und die alte Wache?

In die alte Wache wird dann der Wirtschaftshof einziehen, da der jetzige Standort nur angemietet ist.

Wird die Feuerwehr auch neu ausgestattet?

Wir haben im Haushalt ein Tanklöschfahrzeug für 365 000 Euro eingestellt. Aber nur, wenn wir dafür Fördermittel in Höhe von 182 000 Euro. Im Moment gibt es dafür aber keinen Topf.

Also ist das Fahrzeug noch nicht bestellt?

Nein, wir können weder Fördermittel beantragen noch das Auto bestellen. Wenn es nicht bis zum Ende des ersten Quartals einen Fördermitteltopf gibt, müssen wir anders reagieren und das Geld in andere Bereiche der Feuerwehr stecken. Dann probieren wir es im nächsten Jahr erneut. Das vorhandene Fahrzeug ist ja funktionstüchtig. Aber halt 20 Jahre alt, und laut Gefahrenabwehrbedarfsplan brauchen wir ein neues.

Geld für zwei Brücken ist ebenfalls im Haushalt eingestellt.

Die Planungen sind durch, wir können die Brücken über den Ruppiner Kanal, die es an dieser Stelle schon einmal gab, noch dieses Jahr bauen. Es entsteht so ein Rundweg, der zur SeeLodge führt, außerdem wird der Kanuanleger noch attraktiver. Wir machen den Weg wieder wanderfähig für den Tourismus.

Wie viel kosten die beiden Brücken?

Insgesamt 250 000 Euro. Dazu kommen 40 000 Euro an Planungskosten. Fördermittel gibt es zu 75 Prozent vom Stadt-Umland-Wettbewerb.

Was ist mit der gesperrten Turnhalle, die 2018 für viel Diskussionsstoff sorgte?

Das Gutachten über mögliche Korrosionsschäden und die Standhaftigkeit der Halle soll diese Woche vorliegen. Ich gehe davon aus, dass es eine politische Entscheidung geben wird, ob wir abreißen oder sanieren.

Es ist bekannt, dass Sie einen Neubau favorisieren.

Ja. Wir brauchen mehr Klassenräume, zwei für die Oberschule und einen für die Grundschule. Das ist ein Fakt. Mit einer Sanierung wäre das nicht machbar, in einen Neubau könnten wir die Räume integrieren. In der nächsten Stadtverordnetenversammlung werde ich berichten, wie wir laut Gutachten verfahren könnten. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, erst die neuen Kommunalpolitiker entscheiden zu lassen.

Sodass die Neuen nicht gleich etwas von den Alten ausbaden müssen?

Wie auch immer man das sehen will. Aber die zukunftsorientierte Entscheidung ist stadttragend und mit viel Geld verbunden.

Haben Sie für die Kommunalwahlen Ende Mai ein Wunschparlament?

Das Parlament könnte jünger werden. Das wäre mein Wunsch. Und dass es allen um Kremmen geht und nicht um Parteiinteressen. Dass es verschiedene Meinungen gibt, ist normal. Wir sollten aber mutiger werden, um Kremmen weiter zu entwickeln. Ich hoffe, die Parteien machen ihre Hausaufgaben. Ich engagiere mich natürlich im CDU-Ortsverband und hoffe auf eine gut aufgestellte CDU-Vertretung im Parlament.

Als Kremmener, wie ist ihr Gefühl: Zieht die NPD erneut ein, oder hält die AfD Einzug?

In Kremmen gibt es keine Signale von der AfD. Zumindest sind mir keine bekannt. Aber wer weiß, was noch kommt. Und die NPD spielt hier gar keine Rolle. Es wird sicher NPD-Wähler geben, das ist nun mal so.

Kremmen hat viel vor. Kann die Verwaltung die ganze Arbeit stemmen?

Mit Verabschiedung des aktuellen Haushalts sowie des neuen Stellenplans wurden zwei zusätzliche Stellen im Bauamt geschaffen. Die Leitung ist aktuell ausgeschrieben. Mit den ganzen Projekten in den nächsten vier, fünf Jahren ist es wichtig, als Verwaltung gut aufgestellt zu sein. Da einige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, müssen wir gucken, wo Nachwuchs herkommt. Wir werden in diesem Jahr vielleicht zwei Auszubildende und zwei Praktikanten haben.

Blick in die Glaskugel: Welche positive Schlagzeile erhoffen Sie sich in diesem Jahr?

Die Zustimmung der Landesregierung, dass Kremmen wachsen darf. [Anm. d. Red.: Laut Landesentwicklungsplan wird der Kommune wenig Bauflächenentwicklung zugestanden.] Wir dürfen zwar nicht zu schnell zu groß werden, aber wir müssen unser Potenzial nutzen können. Jeder neue Einwohner lässt Geld hier.

Zum Wachstum gehört passender Wohnraum. Hat Kremmen genug zu bieten?

Ja. Es gibt genügend Grundstücke, wo wir quasi Wiese zu Bauland machen könnten. Aber nicht nur Wohnungen spielen eine Rolle. Auch das Gewerbegebiet soll sich vergrößern.

Inwiefern?

Ein Investor hat eine Anfrage gestellt. Er hat Interesse an knapp 200 000 Quadratmetern. Die Fläche befindet sich in unserem Eigentum. Wenn wir hier verkaufen, hätten wir auch mehr Geld für Investitionen in die Turnhalle beispielsweise, die Schule und unsere Infrastruktur.

Am Ziegeleiweg baut ebenfalls gerade ein privater Investor Wohnraum.

Die ersten Bauanträge sind gestellt. Im nächsten Jahr werden zu dieser Zeit von den 28 Einfamilienhäusern mindestens 20 schon stehen und bewohnt sein. Es sind wohl alle Grundstücke verkauft. In Orion werden ebenfalls zehn Grundstücke neu erschlossen. Kremmen hat hier viel Potenzial.

Jetzt muss noch die Anbindung stimmen.

Der RE6 soll künftig halbstündig fahren, und das wird er auch, da bin ich mir sicher. In der kommenden Woche habe ich einen Termin am Bahnhof, der um einen zweiten Bahnsteig erweitert werden soll. Das ist auch gut so. Der Stern der Landesregierung soll entlang der Schienen bis nach Kremmen strahlen, so dass wir uns weiter entwickeln können.