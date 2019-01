Fluktuation in der Verwaltung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) 158 Mitarbeiter werden in den nächsten zwölf Jahren die Stadtverwaltung altersbedingt verlassen. 144 Stellen sollen davon neu besetzt werden. Das steht im Personalentwicklungskonzept der Stadt, das jüngst vorgelegt wurde.

Der Stadtverwaltung in Eisenhüttenstadt steht in den nächsten zwölf Jahren eine erhebliche Personalfluktuation bevor. Allein durch altersbedingtes Ausscheiden werden in den kommenden zwölf Jahren 158 Stellen frei. Davon sollen 144 neu besetzt werden. So steht es in dem neuen Personalentwicklungskonzept der Stadt Eisenhüttenstadt, das die Verwaltung jüngst vorgelegt hat.

Bei den Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung ist das Papier durchaus auf Kritik gestoßen. Denn schon lange gibt es eine Diskussion, dass aus Sicht von einigen Stadtverordneten die Personalkosten zu hoch sind. Tatsächlich legen die Kosten in diesem Jahr noch einmal um rund 600 000 Euro auf 19,5 Millionen Euro zu. Rund ein Drittel der gesamten Aufwendungen werden für Personal ausgegeben. Und auch in den kommenden Jahren erhöht sich dieser Kostenblock bis 2022 um weitere 1,3 Millionen Euro.

Angesicht der weiter zurückgehenden Einwohnerzahlen warf Günter Luhn (CDU) der Stadtverwaltung vor, mit dem Papier eine Chance vertan zu haben. „Das sollte auch Auswirkungen auf das Personal im Rathaus haben“, so Luhn. Würde der Personalbedarf nicht der Einwohnerzahl angepasst, sei dann mit weiteren Steuererhöhungen zu rechnen, um die Kosten zu finanzieren, prognostizierte Luhn. Er verweis auf andere Städte, die sogar noch größere sind, aber mit weniger Personal auskommen.

Auch Holger Wachsmann (SPD) zeigte Vorbehalte. Das Papier sei sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Er äußerte vor allem die Befürchtung, dass die Stadt für eine Krise, wenn also die Einnahmen wieder deutlich zurückgehen, nicht richtig aufgestellt sei. Es müsse darum gehen, Aufgaben vorzugeben und dann zu schauen, wie viel Personal man dafür benötige.

Tatsächlich macht dazu das Personalentwicklungskonzept keine Aussage. Es wird nur, für Außenstehende nicht nachvollziehbar, aufgelistet, welche Stellen in welchen Fachbereichen oder in Kitas wieder besetzt werden sollen.

Wie andere Arbeitgeber wird die Stadtverwaltung in den kommenden Jahren vor dem Problem stehen, Fachkräfte zu gewinnen, die die freiwerdenden Stellen besetzten. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist die Digitalisierung. „Durch die Chancen der Einführung und Fortführung digitaler und automatischer Prozesse ist die Kompensation von Personalabgängen in den kommenden Jahren teilweise möglich“, heißt es in dem Papier der Stadtverwaltung. Die weitere Digitalisierung werde eine wesentliche Aufgabe sein. Was in dem Papier nicht steht: Von diesen Veränderungen, zum Beispiel die Beantragung von Unterlagen über das Internet, werden dann letztlich auch die Bürger betroffen sein.

Dass die Stadtverwaltung innerhalb weniger Jahre so starke Veränderungen erfährt, hat mit der sehr unausgewogenen Altersstruktur zu tun. So sind bis heute Neueinstellungen in der Verwaltung die Ausnahme und erfolgten auch nur, um die Pflichtaufgaben zu sichern. Die Folge: „Das Durchschnittsalter ist in der Kernverwaltung mit rund 49,5 Jahren hoch und vor allem nicht ,gesund’ verteilt“, stellt das Konzept fest. Der anzustrebende Richtwert liegt laut Personalkonzept bei 45 Jahren.