Fürstenwalde prüft Führungskräfte

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wer in der Stadtverwaltung einen Leitungsposten haben möchte, muss sich einem psychologischen Messverfahren unterziehen. Stressstabilität, Hartnäckigkeit und Intelligenz-Anpassung sind drei der sechs Kategorien, die geprüft werden. Der Test ist Voraussetzung für ein Gespräch.

Wie die Mitarbeiterin heißt, die ab 1. Februar die Fachgruppe Personalwesen im Fürstenwalder Rathaus leitet, darf noch nicht verraten werden. Dass die Frau aber nicht nur fachlich, sondern auch psychisch geeignet ist, hat sie schon bewiesen.

Stressstabilität, Hartnäckigkeit, Intelligenz-Anpassung, Intelligenz-Organisation, Umstellungsbereitschaft und Leistungsmotivation heißen die Kategorien, die das psychologische Verfahren Jobfidence ausmachen. Jeder, der eine Chance auf eine Führungsposition in der Stadtverwaltung haben will, muss es absolvieren. Nur wer gut abschneidet, wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen, sagt Stadt-Sprecherin Anne-Gret Trilling.

Anderthalb Stunden dauere der Test. Viele Fragen sind zu beantworten. Auch Bilder kommen zum Einsatz. So müsse der Bewerber entscheiden, ob ein Mann, der Rasen mäht oder ein Mann, der den fertig gemähten Rasen präsentiert, eher seinen Vorstellungen entspricht. Es verrate etwas darüber, ob die Person mehr an Prozessen oder Ergebnissen interessiert sei.

Dass die Stadtverwaltung das Verfahren jetzt für die Besetzung aller Leitungsposten nutzt, wurde zufällig öffentlich. Stephan Wende (Linke) sprach das Thema in der Stadtverordnetenversammlung an. Er sei am 6. Dezember im Rathaus gewesen, um Nikolaus-Überraschungen zu verteilen, schilderte er. „Da habe ich eine junge Dame getroffen, die mir bekannt vorkam, weil sie von dem Institut kam, das uns beim psychologischen Auswahlverfahren für den Ersten Beigeordneten geholfen hat“, erzählte Wende.

Er habe erfahren, dass sie nun Fachgruppenleiter bewerte. „Wann wurde das beschlossen? Wurde der Betriebsrat einbezogen? Was kostet das? Wie konnte der Auftrag ausgelöst werden, wo wir doch eine vorläufige Haushaltsführung hatten?“, fragte Wende Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ).

Der lehnte die Beantwortung mit der Begründung ab, dass Personalangelegenheiten „nicht öffentlich“ seien. Auch der Bitte des Stadtverordneten-Vorsitzenden Uwe Koch (CDU), sich wenigstens zu den Kosten zu äußern, kam Rudolph nicht nach.

Der Auftrag sei bereits beim Bewerbungsverfahren für den Ersten Beigeordneten und somit vor der vorläufigen Haushaltsführung ausgelöst worden, erklärte Trilling auf MOZ-Nachfrage. Da die Tests im Kontingent gekauft wurden und noch Plätze frei waren, hätten sich auch „alte“ Fachgruppenleiter freiwillig testen lassen können.

Datenschutzprobleme gebe es nicht, sagte die Stadtsprecherin, da die Bewerber zustimmen. Werner Benedikt, Psychologe der teme GmbH, die das Jobfidence-Verfahren weiterentwickelt, sieht das erst mal ähnlich. „Das Verfahren wird nicht online eingesetzt und die Speicherung erfolgt nicht im Netz.“ Wie der Auftraggeber dann mit den Daten umgehe, vereinbare er mit dem Jobfidence-Partner-Unternehmen, das den Test durchführe.

In umliegenden Kommunen sind solche Tests nicht üblich. „Mir würde das zu weit gehen“, sagt Erkners Bürgermeister Henryk Pilz. „Bisher war das kein Thema, aber bei uns sind nicht so oft Leitungsposten zu besetzen“, sagt Grünheides Hauptamtsleiterin Renate Baumann. „In Potsdam wurde der Erste Beigeordnete auch mit Unterstützung eines Beratungsunternehmens gewählt“, ergänzt Jens Graf, der Geschäftsführer des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes.