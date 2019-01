Heideländer verlieren ihren einzigen Treffpunkt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Im Jahr 1991 erfüllten sich Daniela und Jürgen Gerst einen Traum: Sie eröffneten im Heideland ihre Gaststätte „Zum Heidekrug“. „Es war eine schöne Zeit. Es hat immer Spaß gemacht. Wir hatten liebe Gäste. Jetzt geht es aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr“, sagt Daniela Gerst.

Zum 31. Dezember 2018 hat die Gaststätte ihren Betrieb eingestellt. „Das Haus wird komplett verkauft“, erklärt Thomas Gerst, ihr Sohn. Seit 2004 arbeitete er in dem Geschäft seines Vaters mit; seit 2014 lag die Verantwortung für das Gasthaus, das 36 Plätze im Innern und weitere 20 im Außenbereich bot, auf seinen Schultern. „Die Entscheidung, dass wir den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen können, ist schon vor längerer Zeit gefallen“, sagt Thomas Gerst. Noch sei der Kaufvertrag nicht unterzeichnet, „aber die jungen Leute, die das Haus kaufen wollen, wollen dort keine Gaststätte betreiben“, nennt der 51-Jährige den aktuellen Stand.

Der Fürstenwalder Ortsteil Heideland verliert damit nicht nur sein einziges Lokal, sondern auch seinen einzigen Versammlungsraum. „Uns fehlt der Treffpunkt“, sagt Ortsvorsteher Karl-Heinz Wittig. Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Ortsbeiratssitzungen und von der Stadt organisierten Bürgerdialoge führten die Heideländer im „Heidekrug“ zusammen. Bis auf Weiteres finden die Ortsbeiratssitzungen künftig im „Frieseneck“, der Sportbar auf dem Gelände des Friesenstadions, statt. Allerdings will sich der Ortsbeirat auch nicht mehr so oft treffen. „So viel Neues haben wir ja nicht und die Bürger wollen sich auch nicht immer das Gleiche anhören“, sagt Karl-Heinz Wittig. Die erste Sitzung in diesem Jahr ist für den 6. März geplant.

Am 30. Dezember statteten der Ortsbeirat und Vertreter des Vereins „Heideländer“ dem „Heidekrug“ noch einmal einen Besuch ab, um Familie Gerst zu danken. „Da war es noch einmal richtig voll“, sagt Karl-Heinz Wittig. Auch sonst kehrten die Heideländer gern und zahlreich in das Wirtshaus im Distelweg ein.

„Man darf aber nicht vergessen, dass auch unser Gaststättenjahr 12 Monate hat“, gibt Thomas Gerst zu bedenken. Während er zur Spargel-, Pfifferlings- und Weihnachtszeit nicht klagen konnte, sei von Januar bis März doch oft „Saure-Gurken-Zeit“ gewesen. Und 2018 sei aufgrund der Hitze auch an die Substanz gegangen.