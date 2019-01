30 000. Teilnehmer schon im Blick

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Auf ein erfolgreiches Wanderjahr 2018 blicken die NaturFreunde Oberbarnim-Oderland zurück. „Wir konnten 1848 Gäste bei 73 Veranstaltungen begrüßen“, freut sich Bernd Müller. Der Vorsitzende der Regionalgruppe dankt nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den meist langjährigen Wanderleitern. Positiv stimme hier zudem ein Zuwachs. „Mit Manuela Grundmann ist eine sehr aktive und gut ausgebildete Wanderleiterin zu uns gestoßen“, erklärt Müller. „Sie erweitert unser Wandergebiet, so dass wir jetzt zwischen dem Biosphärenreservat Schorfheide und der Märkischen Schweiz unterwegs sind.“ Auch die polnischen Wandergebiete an der Oder würden gern besucht.

Insgesamt seien im Vorjahr 457 Kilometer zurückgelegt worden, so Bernd Müller weiter. Im Durchschnitt nahmen demnach 25 Personen pro Veranstaltung teil. Bei den 16 Kindertouren waren insgesamt 112.Teilnehmer dabei. Am stärksten nachgefragt waren die Touren im April mit 201 Personen. Beliebte Wandermonate mit fast 160 Teilnehmern beziehungsweise mehr waren auch der Februar (159), März (161) sowie August (169), September (163) und Oktober (169).

Der Regionalgruppe gehören laut Müller zurzeit 41 Mitglieder an. Diese besteht seit 2005 und setzt die zuvor unter dem Dach des Naturschutzbundes im Mai 2002 begonnen Wanderungen fort. So kommen die NaturFreunde auf insgesamt 29586 Teilnehmer bis Ende 2018. „Wir rechnen also im zweiten Quartal 2019 damit, die Marke von 30 000 zu erreichen“, erklärt der Vorsitzende und kündigt an, dass dieser besondere Teilnehmer natürlich eine Überraschung des Vereins erhalten wird.

Nach dem Neujahrspaddeln steht am Sonntag schon der nächste Spaziergang unter dem Titel „Ut dem Hagen“ an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz an der B 167 im Falkenberger Ortsteil Papier-fabrik.

Anmeldungen unter Telefon 03344 3002881. Weitere Infos im Internet unter www.berg-frei.de. Eine Terminübersicht ist auch in der Touristinformation in Bad Freienwalde erhältlich.