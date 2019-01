Erinnerungskultur an jüdisches Leben

Oliver Schwers

Herrenstein (MOZ) Mit der Ehrennadel des Landkreises Uckermark wurden bei einer Festveranstaltung auf Schloss Herrenstein anlässlich des Tages des Ehrenamtes besonders engagierte Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen ausgezeichnet, die sich in hohem Maße in ihrer Freizeit engagieren. Die Vorschläge wurden von Fraktionsvorsitzenden der Kreisparteien wie auch von Bürgermeistern und Amtsdirektoren gemacht. Die Märkische Oderzeitung stellt einige von ihnen in loser Folge vor. Heute: Wolfgang Rall aus Angermünde. In der Laudatio des Angermünder Bürgermeisters Frederik Bewer heißt es:

„Wolfgang Rall bemüht sich intensiv, sowohl beruflich als Lehrer als auch in seiner Freizeit als Bürger, in unserer Stadt ein Klima von Weltoffenheit und Toleranz zu fördern. Mit der Organisation von Veranstaltungen und Seminaren gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, mit seinem leidenschaftlichen Engagement im Bürgerbündnis, seinem Eintreten für eine Willkommenskultur aktiviert er die Bürger der Stadt zur Teilnahme und Stellungnahme an den politischen Entwicklungen.

Herr Rall organisiert mit Schülern thematische Führungen zu den Stolpersteinen, den Erinnerungen an die umgebrachten jüdischen Mitbürger unserer Stadt, oder lädt ein zum jährlichen Gedenken an den Holocaust mit Halbmast-Beflaggung am 27. Januar. Diese Erinnerungskultur lebendig zu halten in der Stadt, ist sein Verdienst mit.

Seit Jahren stellt sich Herr Rall an die Spitze der Menschen, die in Angermünde Widerstand leisten gegen Rechts und baut mit Überzeugung Netzwerke zu diesem Thema. Besonders zu würdigen ist sein Bemühen, Schüler und Jugendliche für Erinnerungskultur und Weltoffenheit zu sensibilisieren. Er mahnt und appelliert an ihre und an unser aller Verantwortung.“