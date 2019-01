Chor sucht dringend Verstärkung

GZ

Zehdenick (MOZ) Die Weihnachtspause des Chores der Havelstadt Zehdenick ist beendet. Da der Chor ernste Nachwuchsprobleme hat, bietet er zu seiner ersten Chorprobe im neuen Jahr für Mittwoch, 9. Januar, ab 19.30 Uhr eine Probe für Neueinsteiger an. Treffpunkt ist im Übungsraum der Gewo in der Amtswallstraße 4a in Zehdenick. „Wer bisher noch ein Hobby sucht und nicht den Mut hatte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen“, rät Chorsprecherin Gertraud Lepszy. Sie ergänzt: „Niemand braucht vorsingen oder muss gleich Mitglied im Chor werden. Der Chor freut sich aber über Zuwachs in allen Stimmlagen.“ Mehrmals im Jahr bestreitet der Chor in der Region öffentliche Auftritte. Intensiv gepflegt wird zudem die Chorgemeinschaft. Auch ein Probenwochenende zählt seit Jahren zum abwechslungsreichen Programm des Vereins. Alle aktiven und passiven Mitglieder können sich schon den Termin der Jahreshauptversammlung vormerken, die am Mittwoch, 20. Februar, ab 19 Uhr stattfinden wird. Es werden an diesem Tag auch wieder langjährige Mitglieder geehrt.