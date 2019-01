Geburtsstation mit Hotel-Charakter

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der erste Blick fürs Detail, nach dem wir 2019 gefragt hatten, war für keinen der diesmal zahlreichen Mitratenden ein Problem. Alle wussten, dass die Skulptur „Zuvor“, die der 1958 in Berlin geborene und heute in Bleyen-Genschmar im Oderbruch lebende Künstler Bernd Finkenwirth 1994 geschaffen hatte, im Werner-Forßmann-Krankenhaus zu finden ist. Dort fällt das Werk aus Pappelholz jedem auf, der das Treppenhaus zur Klinik für Frauenheilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe passiert, die nicht nur in Eberswalde meist nur Entbindungsstation genannt wird. Das passt, denn zu sehen ist ein Baby, dessen Geburt bevorsteht.

Allein im vorigen Jahr sind dort 660 Kinder zur Welt gekommen, 2017 waren es sogar 722 – so viele, wie seit der Wende nicht mehr, die auch in Eberswalde zu einem deutlichen Geburtenrückgang geführt hatte.

Inzwischen haben sich die Zahlen wieder normalisiert. In Eberswalde gibt es die Entbindungsstation noch immer – im Unterschied zu vielen kleineren Krankenhäusern wie dem in Wriezen, Märkisch-Oderland. Die Klinik für Frauenheilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe des zur Gesellschaft für Leben und Gesundheit gehörenden Werner-Forßmann-Krankenhauses zieht folglich Hochschwangere weit über den Barnim hinaus an. Die regelmäßigen Kreißsaalbesichtigungen sind immer bestens besucht. Gerade der Kreißsaal, in dem auch Unterwasser- und Hockgeburten möglich sind, erinnert eher an ein Wohnzimmer als an einen Ort der Hightech-Medizin.

Die Klinik unter Leitung von Chefarzt Dr. Thomas Michel verfügt über 32 Betten und ähnelt mehr einem Hotel als einem Krankenhaus. So gibt es schon lange keine festen Besuchszeiten mehr. Daher sind frischgebackene Väter beinahe rund um die Uhr willkommen. Und die Babys liegen in Bettchen, die neben denen ihrer Mütter stehen, die unter anderem im hauseigenen Stillcafé erste Erfahrungen sammeln können.

Auch wenn das Kind zu früh geboren wird oder gesundheitliche Probleme hat, ist es in der Klinik für Frauenheilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe in den richtigen Händen. Dafür sorgt die angegliederte Neonatologie, in der Babys intensiv medizinisch betreut werden.

Wer Kreißsaal-Besichtigungen oder vorgeburtliche Untersuchungen vereinbaren will, kann dies unter der Rufnummer 03334 692273 tun.

