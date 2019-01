Helga Wellmann ist Ärztin aus Leidenschaft

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft. Das Oder-Spree Journal stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Dr. med. Helga Wellmann aus Rießen.

Diese Frau ist ein kleines Wunder. Mit bald 76 Jahren untersucht und behandelt sie noch immer Kinder im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Eisenhüttenstadt. Patienten von einst, die sie noch zu DDR-Zeiten abgehört hat, kommen nun mit ihrem eigenen Nachwuchs zu ihr. Dr. med. Helga Wellmann: Dieser Name ist aus Eisenhüttenstadt nicht mehr wegzudenken.

„Ich kann nicht einfach nur zu Hause rumsitzen“, sagt die quirlige Frau mit dem Silberhaarschopf am Montag, nachdem Kollegen, Schwestern und die Krankenhausgeschäftsführung ihr zum Dienstjubiläum gratuliert haben. 50 Jahre ist sie nun schon als Ärztin im Einsatz. „Und das Wort Rente, das ist bei Ihnen noch kein einziges Mal gefallen“, staunt Manuela Günther, die Kaufmännische Leiterin des Gesundheitszentrums. Sie spricht davon, dass man spürt, wie groß die Leidenschaft von Helga Wellmann für ihren Beruf ist und nennt es „Berufung“. „Sie sind die Einzige, die ich auch noch um 21.30 Uhr anrufen kann, ohne dass Sie gleich durch den Hörer kommen.“

Dr. med. Helga Wellmann liebt und lebt ihren Beruf. Den Blick auf die Uhr, den gibt es für sie nicht wirklich. Manchmal muss sie sogar von den Schwestern und Manuela Günther gebremst werden. Aber sie zeigt sich auch einsichtig: „Als ich anfangs jeden Tag hier war, das war dann doch zu viel. Das habe ich gemerkt“, erzählt die Kinderärztin von der Zeit, als sie 2014 aus dem Ruhestand ins MVZ zurückgekehrt war, weil dort Personalknappheit herrschte.

Gemeinsam mit ihrer ebenfalls aus dem Ruhestand geholten Kollegin Dipl.-Med. Maria-Elisabeth Lück, die jüngst verstorben ist, sicherte sie lange Zeit die Sprechzeiten ab. Aktuell steht der Name Wellmann allein an der Tafel an der Eingangstür. An drei halben Tagen bietet sie Sprechstunden an. Kinderärztin Alina Cywilko-Obremska befindet sich in Elternzeit.

Helga Wellmann, die Anfang der 1950er-Jahre nach Frankfurt kam, hat ihr Medizinstudium in Berlin und Sofia absolviert. Am 2. Januar 1969 trat sie dann in der Vereinigten Gesundheitseinrichtung in Eisenhüttenstadt ihren Dienst an. Auch im Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) sammelte sie Praxiserfahrung als Ärztin. Seit Mitte der 70er-Jahre darf sie sich Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin nennen. „Ein wirklich interessanter Beruf“, schwärmt sie.

„Da ist zum einen der Kontakt zu den Kindern, aber eben auch zu den Eltern. Das mag ich.“ Helga Wellmann ist in den Praxisräumen nie nur Ärztin, sondern immer auch Mutter zweier Kinder und mittlerweile mehrfache Omi. Bei ihr bekommt man nicht einfach nur ein Rezept für Medizin, sondern zusätzlich guten Rat – fachlich und menschlich.

„Anfangs wollte ich Tierärztin werden“, berichtet Helga Wellmann, die kurz nach der Wende mit ihrer Familie nach Rießen gezogen ist und dort noch immer wohnt. „Aber als dann jemand zu mir sagte, ich müsse auch Tiere einschläfern, da habe ich gesagt: Das will ich nicht.“ Als Kinderärztin hat sie schließlich ihren Traumberuf gefunden. „Ich würde das auch immer wieder machen“, versichert sie. Viele Eisenhüttenstädter kennen Helga Wellmann noch als Kreisjugendärztin und aus ihrer Zeit, als sie nach der politischen Wende ihre eigene Praxis hatte – erst an der Karl-Marx-Straße, dann an der Saarlouiser Straße.

An den Nagel gehängt hat sie ihren weißen Kittel nie – auch wenn es mal kurzzeitig so etwas wie Ruhestand gab. Wenn sie gebraucht wird, ist sie da. Ohne Wenn und Aber. Erlebt hat sie in ihren 50 Dienstjahren vieles: Es gab todtraurige Momente, aber auch sehr viele schöne. Einige Krankheiten, die sie einst regelmäßig diagnostizierte, kommen heute aufgrund von Impfungen fast gar nicht mehr vor. Andere nahezu ausgerottete kehren wieder zurück – wie Masern beispielsweise. Dr. med Helga Wellmann ist ein wandelndes Lehrbuch. Und das letzte Kapitel ist noch längst nicht geschrieben.