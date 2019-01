Eltern renovieren Keller in Eigenregie

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Als die Schüler am Montag wieder in die Bruno-H.-Bürgel-Schule kamen, da war selbige ein Stückchen freundlicher. Während der Ferien haben Eltern nämlich den Keller renoviert. Das Untergeschoss wird sowohl von der Schule selbst wie auch vom Hort genutzt.

Die Schule soll zwar komplett saniert werden. Doch das Projekt kann nur in mehreren Etappen realisiert werden. „Und wir wollten einfach nicht noch zwei Jahre zuwarten“, so Elternsprecher Nico Neumann, der gemeinsam mit zwei, drei anderen Vätern den Pinsel schwang. So war Anfang Dezember die Idee entstanden, zumindest den Keller kurzfristig in einen ansehnlicheren Zustand zu versetzen. Und in zwar in Kooperation mit der Stadt. Die stellte das Material, die Eltern die Arbeitskraft. Auf diese Art und Weise konnte das Projekt ganz unbürokratisch und schnell umgesetzt werden, lobte auch Sozialdezernent Jan König das Engagement der Väter, die den Wänden mit heller Farbe ein freundlicheres Aussehen verliehen. Unterstützung erfuhren sie dabei durch einige Hortkinder, die mit Handabdrücken eine bunte Bordüre schufen. Selbstverständlich war das Vorhaben mit dem Hochbauamt abgestimmt worden, so König. Auch wenn es sich nur um ein Provisorium handelt, so soll es „doch schön sein“, erklärte Neumann. „Die Kinder sollen es schön haben.“ Weshalb er und seine Mitstreiter sich besonders viel Mühe gegeben haben. „Zuhause habe ich schon des Öfteren gemalert“, verriet der Betriebswirt, der in seinem Sohn Verstärkung hatte. „Hat echt Spaß gemacht“, versicherten Corbin (10) und sein Freund Emiel (9).

Weitere Verbesserungen folgen. Im Frühjahr soll es neue Rollos für die Klassenräume geben. Fürs Computerkabinett seien 16 neue PC sowie ein Whiteboard bestellt, ergänzte König. Und auch die Besetzung der Bibliothek sei gesichert. Überhaupt klappe die Kommunikation zwischen Schulträger und Elternschaft jetzt „sehr gut“, versicherten beiden Seite.