Fünfte Wahl mit Bischoff

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Es wäre das fünfte Mal, wenn Mike Bischoff aus Schwedt auch diesmal wieder die Landtagswahl gewinnt. Der SPD-Mann war seit 1999 immer Garant für tausende Wählerstimmen. Morgen soll er offiziell Direktkandidat seiner Partei im Wahlkreis 12 werden, seine Nominierung gilt als sicher.

Die SPD will am Mittwochabend auf ihrer Nominierungsversammlung in Schwedt den Landtagsabgeordneten und Fraktionschef Mike Bischoff als Direktkandidaten zur Landtagswahl im September aufstellen. Im Wahlkreis 12 für Schwedt und die Ämter Gartz und Oder-Welse ist Bischoff als einziger Bewerber vorgeschlagen, seine Nominierung gilt als sicher. Der Schwedter Ortsverein der SPD hatte ihn bereits im Sommer 2018 vorgeschlagen, auch vom Gartzer SPD-Verband ist Bischoff der Kandidat. Im Bereich Oder-Welse hat Bischoff keine Empfehlung bekommen. Das liegt jedoch nicht an ihm, sondern daran, dass die SPD mit zu wenigen Mitliedern nicht mehr aktiv ist.

Der gebürtige Schwedter Mike Bischoff ist 53 Jahre alt und sitzt seit 1999 im Landtag. Über die Station finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion wurde er 2004 stellvertretender Fraktionschef, Palamentarischer Geschäftsführer und seit 2016 Chef der stärksten Fraktion im Landtag. Er gilt damit hinter Ministerpräsident Dietmar Woidke als zweitmächtigster Mann in Brandenburg, und der soll den Wahlkreis Uckermark II, der seit der Wende immer in SPD-Hand war, erfolgreich verteidigen und sicher noch ein paar Stimmen für Parteifreunde auf der Landesliste der SPD ziehen.

Die bisherigen Wahlerfolge des Ziehsohns von Lothar Englert sind phänomenal. Zuletzt holte Mike Bischoff 8485 Stimmen bei der Landtagswahl 2014 und damit 55,4 Prozent der Erststimmen. Nicht einmal SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke schaffte das, der holte in seinem Wahlkreis in Spree-Neiße zwar 2300 Stimmen mehr, blieb damit aber unter der 50-Prozent-Marke.

„Ich freue mich, dass Mike Bischoff wieder für den Landtag kandidiert“, sagt SPD-Vorsitzender Frank Bornschein. „Durch sein bisheriges Wirken im Landtag konnte bisher viel für die Region Schwedt erreicht werden.“ Bischoff ist unumstritten beliebt in Schwedt, hat aber auch Kritiker, die ihn mitverantwortlich machen für den unbefriedigenden Ausbau der B 198, die verlorene Landratswahl in der Uckermark oder das Tauziehen um die Eingemeindung Schöneberg. Der SPD-Fraktionschef freut sich auf eine weitere Legislaturperiode, will aber im Mai auch für den Kreistag und für die Stadtverordnetenversammlung kandidieren.

Neben dem Direktkandidaten bestimmen die SPD-Mitglieder am Mittwoch auch die Vorschläge für die Landesliste der SPD. Dafür kandidiert neben Mike Bischoff auch der Kfz-Mechatroniker und Juso-Vorsitzende Paul-Ivo Drenske (21).