Auch ohne Bezug wertvoll

Rost bis in die kleinste Schraube: Die Brücke ist in einem denkbar schlechten Zustand. © Foto: Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für die Teufelsbrücke könnte 2019 zum entscheidenden Jahr werden. Der vor sich hin rostende Übergang dürfte nicht dem endgültigen Verfall preisgegeben werden, warnen Denkmalschützer, Geschichtsinteressierte und Kommunalpolitiker. Und rufen zu Initiativen auf.

Zuletzt hatten Hartmut Ginnow-Merkert, der Vorsitzende von Unser Finowkanal, und mehrere Mitstreiter in einer Art Geschichtskrimi, den sie auf der Facebook-Seite des Vereins zusammengetragen haben, mit der Legende aufgeräumt, dass die an der Einfahrt zum Messingwerkhafen stehende Brücke der Ort gewesen sei, an dem sich am 8. Dezember 1845 der damals 25 Jahre alte Theodor Fontane und die 21 Jahre alte Emilie Rouanet-Kummer verlobt hätten. Zudem zweifeln der Vereinsvorsitzende und seine Mitautoren Olaf Schindler, Angelika Pahl, Wilhelm Jänicke sowie Andreas Preuß an, dass es sich beim Denkmal im baufälligsten Zustand um eine der ersten gusseisernen Brücken Mitteleuropas handelt. Die Brücke sei nicht in England und aus Gusseisen, sondern im Ruhrgebiet und aus Walzblechprofilen gefertigt worden. „Auch wenn es sich in Finow nicht um die eigentliche Weidendammer Brücke aus dem Jahr 1826 handelt: Der Übergang gehört zu den Zeugnissen der Pionierzeit der deutschen Industrialisierung. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, für seinen Erhalt einzutreten“, betont Hartmut Ginnow-Merkert.

Und stimmt in dieser Ansicht unter anderem mit Dietmar Ortel überein, der Mitglied des Vereins für Heimatkunde zu Eberswalde ist und für 2017 gleich vier unterschiedliche Kalender herausgegeben hatte, die allesamt Finow gewidmet waren. Vom Verkaufspreis jedes Exemplars waren zwei Euro für die Sanierung der Teufelsbrücke bestimmt.

Der Unternehmer, Stadtverordnete und Geschichtsinteressierte erinnert daran, dass der Übergang bereits seit den dreißiger Jahren funktionell ohne Bedeutung sei, da seither dieser Abschnitt des Treidelweges nicht mehr genutzt werde. Darüber sei zum Beispiel im Eberswalder Jahrbuch 1996/97 berichtet worden. Bereits 1986/87 habe die IG Denkmalpflege im Kulturbund die verfallene Teufelsbrücke restauriert – unterstützt durch eine Jugendgruppe des Eberswalder Museums und Soldaten einer NVA-Einheit, die im Messingwerk stationiert waren. „Die Eisenkonstruktion wurde entrostet und mit einem Schutzanstrich versehen. Das RAW lieferte das Holz für den nicht mehr vorhandenen Fußsteig, den die Gruppe damit komplett erneuerte. Am 30. Mai 1987 wurde die Brücke dem damaligen Rat der Stadt übergeben, worauf ein Täfelchen am Brückengeländer hinweist. Seitdem steht die Brücke unter Denkmalschutz“, zitiert Dietmar Ortel historische Quellen. Da die Teufelsbrücke bloß aus den erst 1880 an die Weidendammer Brücke in Berlin angebauten Fußsteigen, bestehe, könne der Dichter der Mark bei seinem Eheversprechen nicht über diese hinweggegangen sein. Deswegen sei die Deutung und Mythisierung als Verlobungsbrücke sehr weit hergeholt und einfach nicht zutreffend. „Das heißt aber nicht, dass die einstige Treidelbrücke aus denkmalpflegerischer Sicht dem Verfall preisgegeben werden darf“, schlussfolgert der Finower und kündigt einen neuen kommunalpolitischen Vorstoß zum Erhalt an.

Es gibt aber auch Stimmen, die finden, dass der aktuelle Anlauf zu spät kommt. „Der Zahn der Zeit nagt mächtig an der Substanz dieser Brücke, die ja wohl nie an dieser Stelle eine richtige Funktion hatte“, kommentiert Klaus Steinhäuser aus Finow auf Facebook. Die Denkmalschützer hätten vielleicht nicht genug Alarm geschlagen.

Auch ohne im Besitz einer Verlobungsbrücke zu sein, wird Eberswalde den 200. Geburtstag von Theodor Fontane würdigen – vor allem mit der Kanaltheaterproduktion „Steffie Biest“, die an „Effie Briest“ angelehnt ist, heißt es im Rathaus.