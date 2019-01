Vom heimeligen Zauber der Puppenstube

Klaus Kleinmann

Börnicke ([]) Wir alle kennen die Geschichte von den drei Königen aus dem Morgenland, die dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen. Doch könnte daran etwas fehlen, nämlich die Legende vom vierten König, der gleichfalls zum Jesuskind aufbricht, sich aufgrund widriger Umstände jedoch leider verspätet.

Edzard Schaper hat sie in literarische Form gegossen. Die Schauspielerin Gabriele Koch las die Geschichte mit verhaltener, weicher Altstimme vor, Michael Hoffmann, Opernsänger und Musikpädagoge, begleitete sie dabei mit dezentem Gesang und Klavierspiel. Durch die bewusste Beschränkung auf sehr verhaltene Stilmittel kam die ergreifende Geschichte besonders intensiv zur Geltung.

Das Publikum im winzigen Feuerwehrhäuschen von Börnicke lauschte gespannt, als ein kleiner König aus den Weiten Russlands, vom Stern magisch angezogen, zur weiten Reise nach Palästina aufbrach. Unterwegs begegnet er den drei anderen Königen, vermag sich ihnen aber nicht anzuschließen, denn Armut und Elend rings umher halten ihn auf und ermuntern ihn immer wieder, Gutes zu tun – bis seine für das Christkind mitgebrachten Gaben verbraucht sind und er sich in der Rolle des Bettlers wiederfindet. Als er schließlich nach dreißig Jahren in Jerusalem ankommt, sieht er Jesus am Kreuz hängen und schenkt ihm das Beste, was er besitzt – sein Herz.

Niemand vermochte sich dem Zauber der Geschichte zu entziehen. Neben der sehr einfühlsamen Darstellung der beiden Akteure trug dazu auch das Arrangement bei, das Ekkehard Koch als „Theaterdirektor“, wie er immer wieder gern betonte, und seine Frau Gabriele getroffen hatten: Passend zur russischen Heimat des kleinen Königs gab es zur Begrüßung Tee aus dem Samowar.

Nach der Vorstellung wurde schließlich ins benachbarte Café gebeten, das den Charme einer gemütlichen Puppenstube versprüht. Hier gab es – echt russisch – Pelmeni, Hartgebäck, Birkensaft und Wodka. Noch einmal erstrahlte der Glanz der vergangenen Weihnachtszeit, man kuschelte sich ein in die heimelige Atmosphäre und bedauerte ein wenig, dass die schöne Zeit nun vorbei ist.

Das Börnicker Feuerwehrtheater kann mit seinem vielfältigen Programm für kleine und großer Besucher aber auch zu anderen Jahreszeiten wärmstens zum Besuch empfohlen werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.geschichtenreich.com