Kalender mit Veranstaltungen liegt vor

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Der Grünheider Veranstaltungskalender liegt für das erste Halbjahr als Flyer bereit. Er kann unter anderem in der Tourist-Info und im Rathaus mitgenommen werden.

Zudem nutzt die Gemeinde wie in den Vorjahren das Internet – mit dem Vorteil, weitere Termine hinzufügen und detaillierte Änderungen vornehmen zu können. „Es ist wichtig, dass uns Veranstalter informieren, wenn etwas von den noch 2018 gemeldeten Daten nicht mehr stimmt“, sagt Tourist-Info-Mitarbeiter Patrick Quiel.

Der Blick in die Übersicht zeigt, dass beliebte Veranstaltungen wie die Kageler Kulturstunden, das Maibaum-Aufstellen in Grünheide und das Sport- und Kinderfest in Hangelsberg gesetzt sind. Am 27. April heißt zudem erneut „Grünheide auf Rädern“.