Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Auf Gisela Diefenbacher kann Maritta Stiller von der Wriezener Stadtbibliothek bauen. Wenn sie verhindert ist, springt die 76-Jährige gern ein, um die Öffnungszeiten abzusichern.

„Sei unbesiegbar. Mit Siegerdenken zu mehr Glück und Erfolg“ von Ryuho Okawa liegt an diesem Vormittag neben zwei weiteren Büchern des japanischen Autors auf dem Empfangstresen der Wriezener Stadtbibliothek. „Ein Geschenk“ steht auf dem Zettel, den Gisela Diefenbacher dazu im Briefkasten der Einrichtung gefunden hat. „Das ist ja sehr nett“, sagt sie und hätte sich doch gewünscht, dass der Spender oder die Spenderin einen Namen hinterlassen hätte.

Noch lieber sei Maritta Stiller und ihr aber noch etwas anderes. „Dass vorher gefragt wird, ob wir die Bücher wirklich benötigen“, macht Gisela Diefenbacher deutlich, die die Stadtbibliothek ehrenamtlich unterstützt. Natürlich sei manch Spendenwilliger bei einer Absage enttäuscht, aber interessiert sei man vor allem an Neuerscheinungen. „An Klassikern mangelt es uns nicht.“

Und nachdem Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung den Umzug der Bibliothek in die Wilhelmstraße angekündigt hat, müsse man jetzt ohnehin erst einmal eine Bestandsaufnahme machen und auch aussortieren. „Im Computer sieht man ja, was gefragt ist und was nicht“, sagt Gisela Diefenbacher, notiert zurückgebrachte oder zur Ausleihe herausgesuchte Bücher aber nur von Hand. Maritta Stiller kümmere sich um den Rest.

„Die Räume haben wir uns schon angeschaut“, antwortet Gisela Diefenbacher auf die Frage eines Mannes, der mit seiner Tochter gekommen ist. Während das Mädchen nach weiteren Bänden der Reihe „Das magische Baumhaus“ der US-amerikanischen Schriftstellerin Mary Pope Osborne sucht, will der Vater noch einmal bei den Koch- und Backbüchern schauen.

Ein genauer Umzugstermin steht allerdings noch nicht fest, gibt Gisela Diefenbacher gern Auskunft und berichtet darüber, dass sich Maritta Stiller bereits in den neuen Räumen umgesehen hat. Auch eine Frau, die für ihre Tochter nach Büchern über Japan fragt, möchte gern mehr über den neuen Standort wissen. Und Gisela Diefenbacher lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie diesen gut findet.

Unter L – Geographie, Völkerkunde, Reisebeschreibungen werden die beiden Frauen fündig. „Im Kinderbuchbereich gibt es hier eine tolle Auswahl“, lobt die Mutter und verweist auf die Abenteuer des Drachen Kokosnuss, die sich ihr Sohn so gern vorlesen lasse. Und die Japanbücher? „Meine Tochter muss eine Facharbeit schreiben“, sagt die Frau und verweist darauf, dass die Kinder extra darauf hingewiesen worden sind, nicht nur im Internet zu recherchieren. „Wir wohnen aber außerhalb. Deshalb frage ich heute schnell nach.“ Der Bibliothek bringt dies gleich zu Jahresbeginn eine neue Leserin, freut sich Gisela Diefenbacher und sieht sofort den Zusammenhang zwischen der Aufgabe und Wriezen: Es pflegt mit Hachioji eine Städtepartnerschaft.

Und wozu greift die ehrenamtliche Bibliothekarin zurzeit selbst? „Zu den Büchern von Peter Scholl-Latour. Ich will mehr darüber wissen, weshalb es solche Spannungen in Arabien gibt“, sagt sie und hat gerade „Kain und Abel“ von Jeffrey Archer ausgelesen. „Das Buch hat eine Leserin aus Batzlow heute gleich wieder mitgenommen.“

Ab 11. Januar ist die Stadtbibliothek in der Hospitalstraße 38 wieder erreichbar: Dienstag 12 bis 18 Uhr, Donnerstag 12 bis 17 Uhr sowie Freitag 9 bis 12 Uhr. Der Lesekreis trifft sich am ersten Mittwoch des Monats um 15 Uhr.