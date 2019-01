Schikanen blockieren B158

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Sperre auf der B 158 in Höhe des Ortseingangsschildes ist am Montag gegen 13 Uhr verstärkt worden. Sie war von wütenden Autofahrern entfernt worden. Die am Straßenbau Beteiligten hoffen, dass der Ärger verfliegt und die Autofahrer nun doch die Umleitung akzeptieren.

Seit Montag ist die B 158 aus Richtung Berlin am Ortseingangsschild von Bad Freienwalde gesperrt. Grund sind 900 Meter Baustelle auf der Berliner Straße (B 158) in Bad Freienwalde. Die beauftragte Baufirma beginnt jetzt mit dem zweiten Bauabschnitt zwischen der Kreuzung August-Bebel-/August-Heese-Straße bis zum Plattenbau. An diesem Dienstag werde der Asphalt abgefräst, sagte Enrico Lemke, Bauleiter des Landesbetriebs Straßenwesen. Die Baufirma verlegt dann den neuen Regenwasserkanal in gut drei Meter Tiefe. „Wir müssen Termine einhalten und können nicht mehr weiterbauen wie bisher“, begründete Enrico Lemke die Vollsperrung. Immer wieder ignorierten Autofahrer alle Verbotsschilder und rasten durch die Baustelle. Die neue Verkehrsregelung haben Polizei, Landesbetrieb Straßenwesen, Barnimer Busgesellschaft, Pflegeeinrichtungen in der Berliner Straße, Feuerwehr, Stadtverwaltung und Straßenverkehrsamt des Landkeises so vereinbart, bestätigte Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) kurz vor Weihnachten.

Anlieger dürfen zwar die Baustelle passieren, müssten sich jedoch auf Behinderungen einstellen, erklärte Enrico Lemke. Er appellierte, die Fahrten tagsüber auf das Minimum zu beschränken.

Gegen 11.30 Uhr war am Montag die Blockade aus Betonklötzen und einer Kunststoffsperre errichtet. Nur anderthalb Stunden später hatten Autofahrer die Sperre abgebaut. Polier Gerd Kleinow und Mitarbeiter Stefan Müller von der Baufirma Engron verstärkten daher am Nachmittag die Sperre mit drei Reihen Schikanen, die sie miteinander verdrahteten. Weil einige Autofahrer durch den Straßengraben gefahren waren, setzte ein Bagger weitere Betonklötze. Betonsperren blockieren auch Schleichwege durch den Wald.

„Wir müssen einfach sperren“, sagte der Polier. Im ersten Bauabschnitt gab es auf beiden Seiten Bürgersteige. Jetzt wird der Straßenraum enger, es gibt nur einen Gehweg, die andere Seite ist begrünter Hang.

Erdmute Kaul fotografierte die Sperre. Sie wohnt in der Waldstadt und sieht sich massiv eingeschränkt. „Ich will nicht immer durch die Stadt fahren“, sagte die Bürgerin. Sie fordert Anliegerausweise und einen Posten, der Einheimische durchlässt und Auswärtigen die Zufahrt verwehrt. „Ich habe die Information der Stadt über die Vollsperrung erst vor Weihnachten bekommen und daher keine Zeit, der verkehrsrechtlichen Anordnung zu widersprechen“, sagte ein Bewohner der Waldstadt. Obwohl er in Sichtweite seines Hauses war, musste er den Umweg über Falkenberg nehmen.