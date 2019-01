Wilko Möller will für die AfD in den Landtag

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Der Vorsitzende des Stadtverbandes der Alternative für Deutschland (AfD) Wilko Möller strebt ein Mandat im Landtag und wieder in der Stadtverordnetenversammlung an. Auf dem Landesparteitag der AfD wählten ihn die Delegierten mit 256 Stimmen auf Listenplatz 9. „Ich möchte im Landtag eine starke Stimme für die kreisfreie Stadt Frankfurt werden“, betonte Möller. Er werde kein Fähnlein im Wind sein, wie der ehemalige Landtagsabgeordnete der Linken René Wilke, der sich beim Erhalt des Status der Kreisfreiheit der Stimme enthalten habe. Frankfurt brauche Rückgrat im Landtag. Er wolle sich dafür einsetzen, dass der Stadthaushalt anständig mit Geld vom Land unterstützt wird. Besonderes Anliegen sei es ihm, dass ausreichend Sicherheitspersonal in der Grenzstadt vorgehalten wird. „Und wir brauchen mehr Arbeitsplätze in Frankfurt“, betont er.

Möller spürt im Stadtverband, wie er sagt, Rückenwind für seine Kandidatur. Auf einer Mitgliederversammlung am 19. Januar im Waldhaus Rosengarten würden die Delegierten abstimmen, ob er auch als Direktkandidat aufgestellt werde. Zugleich soll auf dieser Veranstaltung über die Aufstellung der Kandidatenliste zu den Kommunalwahlen am 26. Mai entschieden werden. Möller, der auch wieder für die Stadtverordnetenversammlung kandidieren will, berichtet von derzeit etwa 15 Kandidaten. Darunter sei ein Unternehmer. Für die AfD würde auch Hanns-Peter Hartmann kandidieren. Er wurde 1995 für die PDS ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Wenige Wochen später rückte der heute 78-Jährige, der in Frankfurt lebt, für den Schriftsteller Stefan Heym in den Deutschen Bundestag nach, dem er bis 1998 angehörte.(hk)