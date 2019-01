Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Güldendorf werden die veralteten Gewölbe über die Seestraße und den Weinberge-Weg durch neue Eisenbahnbrücken ersetzt. Laut Pressestelle der Deutschen Bahn für Berlin/Brandenburg werden dafür zunächst Spundwände in den Boden gebracht und je zwei Hilfsbrücken eingesetzt. Dann sollen die Gewölbebauten zurückgebaut und die neuen Brücken im Stahlbetonrahmen errichtet werden. – Mit den dazugehörigen Umverlegungen der Leitungen sowie der Arbeiten am Bahndamm, den Gleisen und der Oberleitung. Seit Ende Dezember stehen große Kräne für die Lasten bereit.

Dauern die Zugausfälle und der Ersatzverkehr bis zum 10. Februar an, so ist der Ausbau der Hilfsbrücken und die Inbetriebnahme der beiden neuen Brücken bis zum Ende des Jahres geplant, so die Pressestelle der Deutschen Bahn. Die beiden Durchfahrten in Güldendorf sind für den Straßenverkehr bis Mai gesperrt. Für die Anwohner des Weinberge-Weg wurde ein Pendelverkehr mit dem Linienbus eingerichtet.