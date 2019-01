Rettung in letzter Sekunde

Der Zustand nach Sanierung der Fassade: In diesem Jahr sind Dach, Fenster und Türen dran. © Foto: Natascha Heid

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Natascha Heid wollte mit ihrer Familie schon immer in einem alten Haus leben. Vor zehn Jahren entdeckte die Krankenschwester im Internet den Schäferhof in Frehne bei Meyenburg in der Prignitz und erwarb ihn vom Land Brandenburg für einen Euro.

„Hätten wir gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir es wohl nicht gemacht“, sagt sie heute. Allerdings erzählt sie es mit einem Lachen. „Meine Mutter hat mich für verrückt erklärt, dass ich mir das zumute. Aber ich bin nicht in der Psychiatrie gelandet. Mir geht es gut, und dem Haus geht es auch immer besser.“

Nachdem sich erst nach dem Kauf herausgestellt hatte, wie schlecht es um das 300 Jahre alte frühere Herrenhaus wirklich steht, schien es für die inzwischen fünfköpfige Familie aussichtslos, die Sanierung finanziell und kräftemäßig zu stemmen. Bei Banken sei für ein solches Projekt nichts zu holen und auch bei anderen Stellen ging die Familie leer aus. Im Jahre 2017 war sie kurz davor, die Pläne zu begraben und ein anderes Haus zu kaufen, als die Förderzusage des Landes Brandenburg ins Haus flatterte.

„Das war für uns die Initialzündung“, erinnert sich Natascha Heid. Und für Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg ist es nichts geringeres als „eine wunderbare Rettungsgeschichte“, wie jenes neu eingerichtete Förderprogramm Denkmalhilfe der Familie den Mut gab, den zweigeschossigen Fachwerkbau aus der Barockzeit nun Schritt für Schritt zu sanieren. Ursprünglich zum Gut der Adelsfamilie von Graevenitz gehörend, war er später eine Schäferei. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen für einige Zeit Rotarmisten ein, danach Flüchtlingsfamilien, schließlich stand er jahrzehntelang leer. Trotz des schlechten Zustands seien baugeschichtlich wertvolle Elemente fast vollständig erhalten, freut sich der Landeskonservator.

In den Jahren 2017 und 2018 flossen in zwei Tranchen insgesamt 114 000 Euro von der Landes-Denkmalhilfe nach Frehne. Das sind die Hälfte der dort in dieser Zeit investierten Gelder. Die andere Hälfte kam von der Familie. Das einsturzgefährdete Haus wurde gesichert und die Fassade erneuert. Weitere Anträge auf 50-Prozent-Unterstützung sind bereits gestellt. „In diesem Jahr sind Dach, Fenster und Türen dran“, blickt Natascha Heid voraus.

Das Denkmalhilfe-Programm gibt es seit 2015. Es ist für Notsituationen gedacht, also für die Sicherung kleinerer Objekte. „Ohne dieses Programm gäbe es die Rettung des Schäferhofes nicht“, betonte Drachenberg. Bislang waren jährlich eine Million Euro im Topf, ab diesem Jahr sind es 1,5 Millionen Euro. Laut Drachenberg habe man insgesamt Projekte in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro auf der Liste. In den Augen von Kulturministerin Martina Münch (SPD) ist die jetzige Erhöhung dennoch „ein wichtiger Schritt zur Sicherung unseres kulturellen Erbes“.

Gemeinsam mit Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) betonte Münch am Montag bei der Vorstellung der Bilanz zur Denkmal-Förderung 2018 in Brandenburg, dass aus verschiedenen Töpfen beider Häuser insgesamt 36 Millionen Euro geflossen seien. Für 2019 sei eine leichte Steigerung zu erwarten, die die Ministerinnen aber nich nicht beziffern wollten.

Größter Posten war 2018 das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ mit 24 Millionen Euro. Gefördert wurde hier zum Beispiel die denkmalgerechte Sanierung von Teilen des Frankfurter Lennéparks.